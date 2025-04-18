«Я назову его Мироном»: что известно о третьем ребенке Филиппа Киркорова и с кем сейчас живут Мартин и Алла-Виктория

Алла-Виктория и Мартин (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
В феврале 2025 года стало известно, что дети Киркорова вновь отправились в Дубай, в швейцарскую школу, где они уже обучались прошлым летом. Алла-Виктория и Мартин изучают иностранные языки: основным является английский, а вторым — по выбору — французский или немецкий. Как сейчас живут дети Филиппа Киркорова и планируется ли пополнение в семье, расскажет «Радио 1»
Дети Киркорова учатся в Дубае
Этот год стал тяжелым для семьи Киркорова — особенно для его детей. В марте им пришлось вернуться в Россию, чтобы проститься с дедом, Бедросом Киркоровым. Потеря оставила глубокий след. Однако спустя некоторое время Алла-Виктория и Мартин вновь вернулись в Дубай, где их ждали учебные будни и школьная рутина.
Учебное заведение, где обучаются дети Киркорова — Swiss International Scientific School — по-настоящему элитное. Здесь учатся наследники мировых династий и богатейших семей, а стоимость обучения достигает миллионов. Филипп может себе это позволить, но, несмотря на статус, его дети живут довольно скромно.
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Алла-Виктория недавно поделилась видео из своей комнаты в пансионе. Простое помещение, две кровати, рабочий стол и минимум декора — не роскошные апартаменты, а скорее обычная школьная комната на двоих. Судя по разбросанным вещам и легкому беспорядку, девочки не особо следят за идеальным порядком — как и многие подростки.
Этот скромный быт, вероятно, задуман не случайно. В подобных школах так воспитывают самостоятельность, учат ответственности и труду. Возможно, Киркоров сознательно выбрал такой путь, чтобы его дети росли не в тепличных условиях, а понимали цену усилий.
Алла-Виктория и Мартин (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)Алла-Виктория уже уверенно чувствует себя в соцсетях. В свои 13 лет она публикует видео, делает пародии на отца и выражает себя через стиль и творчество. У неё яркий характер и желание быть услышанной. Так, недавно она повесила российский флаг в комнате, несмотря на запрет руководства школы.
При этом она не стремится пойти по стопам отца и стать певицей. Пока её мечты остаются в тайне, но очевидно, что у Аллы-Виктории есть харизма и внутренний стержень — качества, которые открывают путь к любому будущему.
Мартин, напротив, избегает публичности. О нём известно намного меньше, и сам Киркоров редко делится деталями его жизни. Тем не менее, он также учится в той же дубайской школе и, судя по всему, предпочитает спокойствие и приватность.
Киркоров заговорил о третьем ребенке
На фоне разговоров о детях, в соцсетях усиливаются слухи: не собирается ли Киркоров стать отцом в третий раз? Сам артист не опровергает эту тему, а наоборот — подогревает интерес. В недавнем интервью он признался, что ему очень понравилось имя Мирон — так зовут сына певца Стаса Костюшкина.
«Недавно я познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Меня покорило это имя. Я решил, что если у меня когда-нибудь появится сын, я обязательно назову его Мироном. А самое любимое имя для девочки – Виктория, в честь моей мамы. Это имя – символ победы», – поделился артист.Имя возможной матери третьего ребёнка Киркоров держит в тайне. Возможно, как и прежде, он снова прибегнет к услугам суррогатной матери.
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