«Коньяк с лимоном и диван»: Лариса Гузеева призналась, приходилось ли ей спать с режиссерами ради роли

Лариса Гузеева (фото: Instagram* / _larisa_guzeeva_)
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV рассказала, что когда-то ей поступали предложения интимного характера от режиссёров в обмен на роли. По словам артистки, она всегда отказывалась от подобных условий.
«Просто идешь на пробы, уверенная, что там тебя ждут камеры, грим, костюм, но точно не коньяк с лимоном и диван», — сказала Гузеева.
Гузеева призналась, что роли через постель она никогда не получала. Она добавила, что относилась к себе с чувством собственного достоинства.
«У меня была мания величия. Я думала: "Ты вот сейчас будешь этими своими серебряными зубами вставными клацать по моим косточкам? Ага, прям разбежалась"», — отметила она.
Также телеведущая подчеркнула, что по натуре является очень брезгливым человеком, поэтому ей было противно от режиссеров, которые к ней приставали.
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