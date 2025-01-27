Квартира на Китай-городе и жена-агент: как живет номинированный на «Оскар» Юра Борисов и за что его невзлюбили коллеги

Юрий Борисов (Фото: соцсети)
Юрий Борисов — талантливый актёр театра и кино, который сыграл множество запоминающихся ролей в российском кинематографе. В 2024 году артист снялся в комедийно-драматическом фильме «Анора», став первым представителем отечественного кинематографа, удостоенным номинации на премию «Оскар».
О том, как живет артист и почему многие не обрадовались его успехам, читайте в материале «Радио 1».
Юрий Борисов (Фото: соцсети)
Будущий актер родился 8 декабря 1992 года в подмосковном Реутове. В юности Юрий увлекался бальными танцами, но со временем это увлечение отошло на второй план, и он начал выступать на сцене школьного театра. По завершении школьного обучения Борисов решил стать актёром и с первого раза стал студентом театрального училища имени М. С. Щепкина. В 2013 году артист завершил обучение в учебном заведении и был принят в актёрскую труппу театра «Сатирикон». Однако в 2014 году, после того как он добился успеха в кинематографе, Юрий покинул театр.
Еще в студенческие годы актер влюбился в одногруппницу Анну Шевчук. Юрий Борисов долго ухаживал за ней, и после того как они оба окончили актёрский факультет, в 2014 году они сыграли свадьбу. В то время молодая семья жила в коммунальной квартире. После рождения детей, Марфы (ей сейчас 9 лет) и Акулины (ей 7 лет), родители Юры подарили им квартиру в районе метро «Китай-город». В интервью Борисов делился с журналистами своей целью — накопить средства, чтобы приобрести жильё для родителей. Он планирует приобрести два дома в Московской области: один — для своей семьи, другой — для родителей.
Анна Шевчук и Юрий Борисов (Фото: соцсети)
После того как Анна Шевчук стала матерью, она оставила работу в театре и заняла должность директора, агента и главного помощника своего супруга. В результате у неё появилось больше времени для того, чтобы заниматься воспитанием дочерей. В этой семье никогда не было нянь — Юра и Анна придерживаются мнения, что воспитанием детей должны заниматься исключительно родители, иногда им помогают родители Юрия.
Юрий Борисов (Фото: соцсети)
В начале 2025 года стало известно, что актёр Александр Борисов был выдвинут на премию Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в фильме «Анора» режиссёра Шона Бэйкера. Советские и российские фильмы неоднократно удостаивались этой премии, однако наши актёры не получали награды в актёрских категориях. Юрий Борисов — первый российский актёр, который был номинирован на престижную кинонаграду.
В борьбе за премию Юрию Борисову предстоит соперничать с такими талантливыми актёрами, как Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Церемония вручения «Оскара» пройдет в ночь со 2 по 3 марта 2025 года.
Юрий Борисов (Фото: соцсети)
В России тоже нашлись люди, которые были не сильно рады номинации Юрия Борисова на «Оскар». Пётр Лидов-Петровский, советник медиагруппы «Россия сегодня», считает, что Борисову лучше не ездить на церемонию.
Несмотря на недоброжелателей Юрия Борисова, фанаты актера с нетерпением дожидаются момента, когда станет известно, кто же станет обладателем премии «Оскар», и держат кулачки за актера.
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* — соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ
Родом из Реутова
Юрий Борисов (Фото: соцсети)
Будущий актер родился 8 декабря 1992 года в подмосковном Реутове. В юности Юрий увлекался бальными танцами, но со временем это увлечение отошло на второй план, и он начал выступать на сцене школьного театра. По завершении школьного обучения Борисов решил стать актёром и с первого раза стал студентом театрального училища имени М. С. Щепкина. В 2013 году артист завершил обучение в учебном заведении и был принят в актёрскую труппу театра «Сатирикон». Однако в 2014 году, после того как он добился успеха в кинематографе, Юрий покинул театр.
Еще в студенческие годы актер влюбился в одногруппницу Анну Шевчук. Юрий Борисов долго ухаживал за ней, и после того как они оба окончили актёрский факультет, в 2014 году они сыграли свадьбу. В то время молодая семья жила в коммунальной квартире. После рождения детей, Марфы (ей сейчас 9 лет) и Акулины (ей 7 лет), родители Юры подарили им квартиру в районе метро «Китай-город». В интервью Борисов делился с журналистами своей целью — накопить средства, чтобы приобрести жильё для родителей. Он планирует приобрести два дома в Московской области: один — для своей семьи, другой — для родителей.
Жена — агент актера
Анна Шевчук и Юрий Борисов (Фото: соцсети)
После того как Анна Шевчук стала матерью, она оставила работу в театре и заняла должность директора, агента и главного помощника своего супруга. В результате у неё появилось больше времени для того, чтобы заниматься воспитанием дочерей. В этой семье никогда не было нянь — Юра и Анна придерживаются мнения, что воспитанием детей должны заниматься исключительно родители, иногда им помогают родители Юрия.
Номинация на «Оскар»
Юрий Борисов (Фото: соцсети)
В начале 2025 года стало известно, что актёр Александр Борисов был выдвинут на премию Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в фильме «Анора» режиссёра Шона Бэйкера. Советские и российские фильмы неоднократно удостаивались этой премии, однако наши актёры не получали награды в актёрских категориях. Юрий Борисов — первый российский актёр, который был номинирован на престижную кинонаграду.
В борьбе за премию Юрию Борисову предстоит соперничать с такими талантливыми актёрами, как Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Церемония вручения «Оскара» пройдет в ночь со 2 по 3 марта 2025 года.
Украина против
После того как Борисов был выдвинут на премию «Оскар», на Украине стали собирать подписи под петицией с требованием отменить её кандидатуру. Автором одной из них стал украинский режиссер Олесь Санин. В петиции он призвал Американскую академию кинематографических искусств и наук отозвать номинацию российского актера.
«Пока Украина истекает кровью, мировое киносообщество рассматривает возможность награждения российского актера одной из самых престижных наград в мире. Юрий Борисов был номинирован на премию "Оскар", что в нынешних обстоятельствах не только неприемлемо с моральной точки зрения, но и является одобрением культуры страны-агрессора на мировой арене», — аргументировал петицию Олесь Санин.
Кто еще не поддержал актера
Юрий Борисов (Фото: соцсети)
В России тоже нашлись люди, которые были не сильно рады номинации Юрия Борисова на «Оскар». Пётр Лидов-Петровский, советник медиагруппы «Россия сегодня», считает, что Борисову лучше не ездить на церемонию.
«Учитывая, что это премия американской киноакадемии, возможно, ему на церемонию ехать не стоит. У нас все-таки с США отношения, мягко говоря, так себе. Хоть Трамп и заявил, что он русский народ очень любит», — поделился Петр в эфире радио Sputnik.Нашлись завистники Борисова и среди актеров. Артист Никита Кологривый иронично прокомментировал новость о номинации, разместив в своём аккаунте в социальной сети Instagram* мем, на котором он сам, а также актёры Александр Петров и Андрей Борисов. На изображении рядом с фото Борисова написано «Я не достоин Оскара», рядом с фото Петрова — «Я достоин Оскара», а рядом с фото Кологривого — «Оскар не достоин меня».
Несмотря на недоброжелателей Юрия Борисова, фанаты актера с нетерпением дожидаются момента, когда станет известно, кто же станет обладателем премии «Оскар», и держат кулачки за актера.
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* — соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ
Елена Генералова