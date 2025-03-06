Работа на заводе, предательство жены и ребенок из детского дома: кого Виктор Раков винит в болезни первенца?

Виктор Раков (Фото: кадр из фильма «Девять неизвестных»)
Благодаря таланту Виктору Ракову удалось покорить сцену «Ленкома» и мир кино. Однако в личной жизни удача не всегда сопутствовала артисту: первая жена разбила ему сердце. В чем актер обвиняет Ольгу Илюхину и как он обрел истинную любовь — в материале «Радио 1».
Стоял у станка, но хотел на сценуВиктор Раков появился на свет 5 февраля 1962 года в рабочей семье. Мама и папа трудились на машиностроительном заводе и хотели, чтобы сын пошел по их стопам. Однако мальчик с детства был артистом: пародировал взрослых, пел, рисовал, лепил из глины.
Когда настало время выбирать профессию, Раков подал документы в ГИТИС, но не стал студентом. Пришлось год трудиться на заводе. Тяжелая и монотонная работа лишь дала понимание: его место не у станка, а на сцене. Со второй попытки Виктор поступил.
После получения диплома он попал в «Ленком» к Марку Захарову. Тот находился в поиске поющих артистов для «Звезды и смерти Хоакина Мурьеты». Когда Захаров услышал Ракова, то сразу взял его в труппу. С тех пор сцена стала для Виктора вторым домом.
Виктор Раков (Фото: кадр из сериала «Обитель»)
Первая любовь РаковаЕще в студенческие годы Раков находился в отношениях с Еленой Яковлевой. Она нравилась многим мужчинам, однако Виктор смог завоевать ее внимание.
Их роман был красивым, но непродолжительным — на втором курсе их союз разладился. Через некоторое время Яковлева вышла замуж за Сергея Юлина, а Виктор встретил Ольгу Илюхину, свою будущую супругу.
«Мы некоторое время «романились», а потом расстались на втором курсе. Она была достаточно пухленькой. Это потом уже похудела, и ей это очень шло», — делился артист в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
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Недуг сына и измена женыПоначалу казалось, что брак с Илюхиной — это навсегда. У пары появился сын Борис, и Виктор был убежден: семья станет намного крепче. Однако супруги стали лишь отдаляться.
Ольга призналась, что влюбилась в другого мужчину. Артист долго не мог в это поверить.
«Я верил ей, а она предала», — рассказывал Виктор про сложный период.
Виктор Раков (Фото: кадр из сериала «Бомба»)
Разрыв тяжело дался артисту, но, как говорил сам Раков, превратил его из инфантильного юноши в мужчину. Виктор пытался отвлечься встречами с друзьями, работой. Однако вечерами приходил в пустую комнату и понимал, что до сих пор не может отпустить прошлое.
«Ольга рассталась с любовником, потом были так называемые «приходящие», затем вышла замуж счастливо, но в итоге разошлась и с тем человеком. Ее жизнь, я в подробности не вдаюсь», — делился Виктор.
Более всего артист переживал за сына — ему удалили почку и селезенку, после кровоизлияния в мозг делали трепанацию. Борис родился слабым, требовал круглосуточного внимания и заботы. Виктор убежден, что таким образом Бог покарал родителей ребенка, наказал Ольгу за измену. Раков чувствовал вину перед ним: не смог сохранить брак, не был рядом так часто, как хотелось.
Спустя несколько лет Борис окреп, выбрал профессию, далекую от актерства — ушел в сферу IT. В настоящее время у парня своя жизнь, но с папой он все еще близок.
Виктор Раков (Фото: кадр из сериала «Дом с лилиями»)
Раков обрел свое счастьеЖизнь начала налаживаться, когда артист познакомился с Людмилой. Сначала девушка ему просто понравилась — миниатюрная, но с характером.
«Хорошенькая. И еще не моя», — подчеркнул Раков тогда.
Людмила и Виктор подружились — мужчина звал ее на спектакли, вместе они прогуливались по Москве. Вдруг артист понял, что рядом с ней легко. А вскоре осознал: это не просто дружба.
Когда Людмила сообщила, что вынашивает ребенка, он не сомневался — настало время узаконить отношения.
«Я тогда еще официально не был разведен с Ольгой. Но когда узнал, что у нас будет малыш, сразу все оформил», — откровенничал артист.
Виктор Раков (Фото: кадр из сериала «Алхимик. Эликсир Фауста»)
Вторая жена подарила Ракову настоящее счастье: он не сомневался, что избранница искренне любит его и никогда не предаст. Забота и поддержка супруги способствовали и развитию карьеры артиста.
«Это не я, это Люся народный артист РФ, потому что без нее я бы им никогда не стал, не получил бы премию «Хрустальная Турандот», Фонда Смоктуновского, премию Леонова», — делился Раков.
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Пополнение в семье РаковыхПролетели годы, девочка выросла, отучилась на продюсера и уже строила свою личную жизнь, и Виктор с Людмилой опять задумались о детях.
«Мы с женой приехали в детский дом, чтобы познакомиться с одним ребенком. Но заведующая вдруг сказала: «Посмотрите Даню. Мне кажется, это ваш мальчик». Когда мы его увидели, сразу поняли: будем усыновлять. Все остальное — сбор справок, документов, — формальности. Главным было желание, чтобы Даня стал нашим сыном. Кстати, он очень похож на нас», — вспоминал Виктор.
С появлением малыша жизнь супругов кардинально изменилась. Зато Виктор и Людмила будто сбросили несколько лет, стали энергичнее и активнее.
Несмотря на разницу в возрасте и характерах, все трое детей артиста прекрасно ладили. А в 2019-м семья Раковых приняла нового родственника: Настя заключила брак с фармацевтов Денисом Кимом.
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