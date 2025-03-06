Женился на студентке и бросил ее с сыном ради продюсера: почему звезда «6 кадров» Эдуард Радзюкевич набрал 30 кг?

Эдуард Радзюкевич (Фото: кадр из программы «6 кадров»)
Слава пришла к Эдуарду Радзюкевичу в середине нулевых, когда зрители увидели первые серии «6 кадров». Оказалось, что артист, чьи экранные образы смешили людей до боли в животах, в реальной жизни хлебнул немало горя — смерть родных, алкоголизм и два развода. Как Радзюкевичу удалось бросить пить, и как он живет теперь — в материале «Радио 1».
Хотел стать военнымЭдуард Радзюкевич появился на свет в 1965 году в Петрозаводске в семье военного и профессиональной спортсменки. Мама Эдуарда скончалась через два дня после того, как мальчик отпраздновал свой пятый день рождения. Радзюкевич много раз делился, что сильно скучает по маме и с каждым годом все больше ощущает, что ее не хватает. Работа военного предполагала частые разъезды по стране, поэтому заботится об Эдуарде и его старшем брате, Юрии, у их папы возможностей было мало.
Младшего сына отправили в Москву к бабушке и дедушке, а старшего отдали в школу-интернат. Родители папы Эдуарда с первых дней начали прививать внуку чувство сострадания, упорство и любовь к спорту. Однако сам Радзюкевич быстро понял, что легкая атлетика — только временное занятие. Десятилетний Эдуард захотел продолжить дело отца и стать военным, поэтому все свои силы направил на подготовку к поступлению.
Однако молодой человек провалился на последнем этапе. Радзюкевичу диагностировали диатез. Пришлось отказаться от мечты о военной карьере и выбрать иную специальность. Так Эдуард стал студентом технического университета — в его стенах он освоил сразу восемь рабочих специальностей.
Эдуард Радзюкевич (Фото: кадр из сериала «Темное царство»)
Тяжелая утрата и первый бракВ студенческие годы Радзюкевич подрабатывал на заводе, чтобы материально помочь бабушке с дедушкой. Еще молодой человек ходил в театральную студию и был частью студенческого вокально-инструментального ансамбля.
Тогда Радзюкевич осознал, что сцена нравится ему больше, чем станок. Эдуард забрал документы из университета и отнес их в театральное. С первого раза будущий артист прошел в школу-студию МХАТ и в Щукинское училище. Студентого последнего он и стал.
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Художественным руководителем Радзюкевича стал Юрий Авшаров — он поддержал молодого человека в тяжелый период. На третьем курсе Эдуард потерял бабушку с дедушкой. Он с трудом переживал потерю родных и начал выпивать, пытаясь так заглушить голоса близких, которые повсюду мерещились.
Авшаров поручил ему много работы в училище и для переживаний не осталось времени. Кстати, во время учебы в этом учебном заведении Эдуард заключил свой первый брак. Елена Ланская стала его женой после короткого романа. Однако уже через год молодые люди поняли, что поспешили со свадьбой, поэтому брак развалился. Детей в нем не появилось.
Эдуард Радзюкевич (Фото: кадр из фильма «На измене»)
Знал, что станет известным только после 35Радзюкевич перенял от мамы поразительно точную интуицию. Еще в начале своей актерской карьеры он понимал, что станет по-настоящему известным только после 35 лет. Так и случилось. Сразу после выпуска Эдуард присоединился к команде передачи «Сам себе режиссер». В рамках проекта он занимался озвучкой, из-за чего первым популярность обрел не сам Эдуард, а его голос. Там Радзюкевич работал двенадцать лет и порой появлялся с эпизодической ролью в фильмах или сериалах. Вместе с тем Эдуард служил в театре в роли актера, режиссера и постановщика.
Потом артист стал мастером в ГИТИСе. В то время он и не подозревал, что такой опыт сильно изменит его жизнь. Почти сразу он начал испытывать чувства к одной из своих студенток, Елене Юровских — девушка была на семнадцать лет младше актера. Сблизиться с Еленой получилось только тогда, когда они попали в общую компанию.
Эдуард Радзюкевич (Фото: кадр из сериала «Время жестоких»)
Актер предложил Юровских ее проводить, а потом они уже не расставались. В 2003 году влюбленные расписались, а через некоторое время у них появился сын Георгий. Именно ребенок заставил Эдуарда навсегда отказаться от алкоголя: в один день артист, вернувшись со спектакля, наклонился к кроватке с мальчиком и ощутил острый укол вины. Осознав, что маленький Гоша достоин лучшего отца, Эдуард лег в клинику и избавился от зависимости.
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В 2004 году Радзюкевичу и его коллеге по проекту «Сам себе режиссер» Федору Добронравову предложили снимать скетчи. Поначалу выпуски выходили на телеканале «Рен-ТВ», но через год весь состав программы перешел на «СТС». Именно там артисты обрели популярность. В рамках шоу Эдуард смог попробовать себя в самых различных ролях. Он был и дворником, и владельцем крупного бизнеса.
Актера начали узнавать зрители, режиссеры. Последние поучаствовать в съемках более крупных проектов. Радзюкевич снялся в «Папиных дочках», «Кто в доме хозяин?», «Моей прекрасной няне» и «Нереальной истории». Эдуард попробовал себя и в роли режиссера — он снял несколько эпизодов для популярных сериалов. Наиболее известной работой артиста считается сериал «Сваты».
Эдуард Радзюкевич (Фото: кадр из фильма «Все как у людей. Продолжение»)
Новая жена и изменения в фигуреДолгое время семья Эдуарда считалась примером для подражания. Радзюкевич трудился на нескольких работах, редкие выходные всецело посвящал жене и ребенку. Однако отношения Елены и Эдуарда все равно разрушились: фанаты узнали об их разводе в 2022 году. Сам актер делился, что они разошлись намного раньше, но тянули с официальным расторжением союза. Но Юровских и Радзюкевич не рассказывали о деталях размолвки. Некоторые поклонники уверены в том, что на разводе отразилась большая разница в возрасте, а другие судачат, что актер ушел к другой.
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Вскоре Эдуард вступил в новые отношения. Режиссер и продюсер Мария Сергеенкова на десять лет младше артиста. Вместе пара, если судить по соцсетям Марии, с 2017 года. Через несколько месяцев после расторжения брака Эдуарда с Еленой они поженились.
Поклонники судачат, что Сергеенкова могла стать причиной изменений во внешности Радзюкевича. Именно в 2017 году все перестали узнавать актера — он резко набрал больше тридцати килограммов. Кто-то полагал, что дело в проблемах со здоровьем. Однако сам Эдуард уверял, что просто бросил курить и стал больше есть. Актера лишний вес нисколько не смущает, поэтому избавляться он от него не собирается. Кроме того, он ему не мешает и в карьере: Радзюкевич все еще востребован как режиссер.
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