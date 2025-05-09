Кристина Орбакайте встала на колени перед Пугачевой на концерте в Лимасоле

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*, @orbakaite_k)
В Лимасоле (Кипр) состоялся концерт Кристины Орбакайте, на нём присутствовала и её мать Алла Пугачёва.
Примадонна появилась на публике в черном платье. 76-летняя певица взяла с собой дочь Лизу и сына Гарри. У мальчика была забинтована правая рука. Все втроём они вышли из чёрного автомобиля у театра, где выступила Орбакайте, пишет Voice.
На концерте Примадонна сидела в центре зала. В конце шоу Пугачёва вместе с Лизой и Гарри подошла к сцене, в это время Орбакайте исполняла трек «Алла будет петь». Они вручили артистке три букета. Та опустилась на колени перед мамой. Затем Алла Борисовна взяла у старшей дочери микрофон и заявила: «Кристина будет петь!» Орбакайте пригласила маму выйти на сцену. Пугачёва отказалась и ушла за кулисы. К Кристине поднялись Лиза и Гарри.
Ранее Орбакайте оборвала все связи с командой, с которой работала в России.
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*запрещён в РФ
На концерте Примадонна сидела в центре зала. В конце шоу Пугачёва вместе с Лизой и Гарри подошла к сцене, в это время Орбакайте исполняла трек «Алла будет петь». Они вручили артистке три букета. Та опустилась на колени перед мамой. Затем Алла Борисовна взяла у старшей дочери микрофон и заявила: «Кристина будет петь!» Орбакайте пригласила маму выйти на сцену. Пугачёва отказалась и ушла за кулисы. К Кристине поднялись Лиза и Гарри.
Ранее Орбакайте оборвала все связи с командой, с которой работала в России.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чубина