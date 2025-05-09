Кристина Орбакайте встала на колени перед Пугачевой на концерте в Лимасоле

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц изредка делится личными фотографиями в соцсетях. Многие пользователи заметили, что она сильно похудела. К слову, на проекте Тата была женщиной в теле, а сейчас же она тает на глазах.