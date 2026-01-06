Ксения Бородина эффектно отметила отпуск в Таиланде
Телеведущая Ксения Бородина продолжает делиться кадрами с отдыха в Таиланде.
42-летняя звезда опубликовала в социальных сетях эффектное фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру и отличную физическую форму.
На снимке Бородина позирует на фоне живописного пляжа в ярко-красном слитном купальнике с леопардовым принтом. Образ она дополнила стильными солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными. Ксения предпочла естественность — на фото телеведущая запечатлена без макияжа, что особенно отметили поклонники.
Белоснежный песок, лазурное море и расслабленная поза звезды создали атмосферу настоящего курортного спокойствия. Подписчики в комментариях восхитились внешним видом Бородиной, отметив, что телеведущая выглядит свежо, уверенно и гармонично.
Судя по публикациям, отпуск пошёл Ксении на пользу — она активно делится позитивным настроением и наслаждается временем вдали от рабочих будней.
