Достижения.рф

Ксения Бородина эффектно отметила отпуск в Таиланде

Ксения Бородина показала фигуру в леопардовом купальнике
Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина продолжает делиться кадрами с отдыха в Таиланде.



42-летняя звезда опубликовала в социальных сетях эффектное фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру и отличную физическую форму.

На снимке Бородина позирует на фоне живописного пляжа в ярко-красном слитном купальнике с леопардовым принтом. Образ она дополнила стильными солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными. Ксения предпочла естественность — на фото телеведущая запечатлена без макияжа, что особенно отметили поклонники.

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)
Белоснежный песок, лазурное море и расслабленная поза звезды создали атмосферу настоящего курортного спокойствия. Подписчики в комментариях восхитились внешним видом Бородиной, отметив, что телеведущая выглядит свежо, уверенно и гармонично.

Судя по публикациям, отпуск пошёл Ксении на пользу — она активно делится позитивным настроением и наслаждается временем вдали от рабочих будней.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0