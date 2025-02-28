Ксения Трейстер в роли Натали, неудачное поступление и серьезная травма: творческий путь молодой актрисы из фильма про Пушкина

Ксения Трейстер (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Ксения Трейстер — талантливая молодая актриса театра и кино, уже успевшая заявить о себе на сцене.
Зрители театра могли наблюдать её в ролях Наташи Ростовой и Татьяны Лариной, а поклонники кино, вероятно, запомнили её смелую героиню Риту Шарову из второго сезона «Пищеблока». Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Её настоящей страстью были танцы – народные, классические и современные. В общей сложности она посвятила хореографии более десяти лет. Кроме того, Ксения занималась большим теннисом, плаванием, изучала английский язык и училась в физико-математическом классе. Однако однажды всё изменилось.
Первая попытка поступить в театральный вуз закончилась неудачей. Однако её подруга, студентка первого курса «Щуки», помогла исправить ситуацию. Прослушав Ксению, она заметила, что подготовленная программа для вступительных экзаменов ей не подходит. Получив ценные рекомендации, Ксения всего за несколько недель вновь подготовилась.
На прослушивании в театральном институте имени Бориса Щукина она сразу почувствовала, что всё идет правильно, когда начала читать прозу. С нулевого тура она сразу прошла на третий и в итоге стала ученицей мастерской Анны Дубровской.
На втором курсе Ксения решилась подойти к Туминасу и попросила его рассмотреть её кандидатуру на роль Наташи Ростовой. Режиссер отнесся к этому с недоверием, но предложил ей подготовить отрывок для пробы. Найти время для встречи с ним оказалось непросто, после нескольких попыток Туминас в итоге отказал ей.
Надежда на участие в постановке возродилась на третьем курсе, когда Ксения получила сообщение о желании режиссера поговорить с ней. Ей пришлось пройти через множество проб, где она читала отрывки из произведения Толстого, танцевала и пела, однако Туминас не спешил с решением.
Когда он наконец утвердил двадцатилетнюю актрису на роль Наташи Ростовой, Ксения решила не распространяться о своей удаче. Информация о её репетициях в Театре Вахтангова была известна ректору Евгению Князеву, который сам участвовал в новой постановке. Она предоставила заявление от театра для объяснения пропусков занятий, что также способствовало пониманию со стороны преподавателей.
Совмещать учёбу и работу было нелегко, но педагоги проявили лояльность, осознавая важность репетиций для профессионального роста Ксении. Она начала репетировать в октябре 2021 года, а премьера «Войны и мира» состоялась в ноябре. Критики высоко оценили её выступление.
После участия в спектакле «Война и мир» Ксения также играла в других постановках театра, таких как «Мужчины и женщины» и «Евгений Онегин», где исполнила роль Татьяны Лариной. В конечном итоге актриса решила покинуть Театр на Малой Бронной, сосредоточившись на одной сцене.
Её дебют в кино состоялся во втором сезоне сериала о 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!», который вышел в 2021 году. Ксения сыграла небольшую роль девушки-толкиенистки Галадриэль (или просто Гали), в которую влюбляется Илья (Фёдор Рощин). Однако в третьем сезоне её персонаж больше не появился, так как сценаристы объяснили это тем, что Илья воспринимал её как «тренировочную девушку» и вскоре расстался с ней.
Сюжет охватывает короткий, но насыщенный период их жизни, полный счастья и трагедии. Роль главной героини исполнила актриса Ксения Трейстер.
Читайте также:
Связь Алены Долголенко с Юрой Борисовым, роль Натальи Гончаровой в фильме о Пушкине и депрессия
Швед иракского происхождения и проблемы с алкоголем: где живут и чем занимаются дети Дмитрия Харатьяна
Появились новые сведения о состоянии здоровья Добровольской перед ее смертью
Детство Ксении ТрейстерКсения Трейстер родилась в Москве в ноябре 2001 года. С раннего возраста она проявляла творческий подход к жизни и была очень активной, но о карьере актрисы никогда не задумывалась.
Её настоящей страстью были танцы – народные, классические и современные. В общей сложности она посвятила хореографии более десяти лет. Кроме того, Ксения занималась большим теннисом, плаванием, изучала английский язык и училась в физико-математическом классе. Однако однажды всё изменилось.
«Однажды я поняла: то чувство, которое испытываю на сцене, какое-то правильное. Есть ощущение, что происходит маленькое чудо. Мне хорошо здесь и сейчас. И я не смогла себя убедить не идти в актерскую профессию», — делилась она.
Фото: iStock/MarioLisovski
Прослушивание
Первая попытка поступить в театральный вуз закончилась неудачей. Однако её подруга, студентка первого курса «Щуки», помогла исправить ситуацию. Прослушав Ксению, она заметила, что подготовленная программа для вступительных экзаменов ей не подходит. Получив ценные рекомендации, Ксения всего за несколько недель вновь подготовилась.
На прослушивании в театральном институте имени Бориса Щукина она сразу почувствовала, что всё идет правильно, когда начала читать прозу. С нулевого тура она сразу прошла на третий и в итоге стала ученицей мастерской Анны Дубровской.
Театральная карьера Ксении ТрейстерКсения Трейстер начала свою театральную карьеру еще во время учебы, участвуя в спектаклях «Дядя Лева» и «Покровские ворота» в Театре на Бронной. На первом курсе она узнала, что режиссер Римас Туминас планирует ставить «Войну и мир» в Театре им. Вахтангова, и сразу стало ясно, что это будет значимое событие.
На втором курсе Ксения решилась подойти к Туминасу и попросила его рассмотреть её кандидатуру на роль Наташи Ростовой. Режиссер отнесся к этому с недоверием, но предложил ей подготовить отрывок для пробы. Найти время для встречи с ним оказалось непросто, после нескольких попыток Туминас в итоге отказал ей.
Надежда на участие в постановке возродилась на третьем курсе, когда Ксения получила сообщение о желании режиссера поговорить с ней. Ей пришлось пройти через множество проб, где она читала отрывки из произведения Толстого, танцевала и пела, однако Туминас не спешил с решением.
Когда он наконец утвердил двадцатилетнюю актрису на роль Наташи Ростовой, Ксения решила не распространяться о своей удаче. Информация о её репетициях в Театре Вахтангова была известна ректору Евгению Князеву, который сам участвовал в новой постановке. Она предоставила заявление от театра для объяснения пропусков занятий, что также способствовало пониманию со стороны преподавателей.
Совмещать учёбу и работу было нелегко, но педагоги проявили лояльность, осознавая важность репетиций для профессионального роста Ксении. Она начала репетировать в октябре 2021 года, а премьера «Войны и мира» состоялась в ноябре. Критики высоко оценили её выступление.
Фото: iStock/Chinnapong
Актерская карьера ТрейстерВ декабре 2022 года, во время гастролей Театра Вахтангова в Барнауле, Ксения получила травму ноги. В первом акте она наступила на занозу длиной 10 сантиметров, которая пробила её ступню насквозь. Из-за этого роль пришлось доигрывать актрисе Асе Домской, а Ксению после операции по удалению занозы отправили на лечение в Москву.
После участия в спектакле «Война и мир» Ксения также играла в других постановках театра, таких как «Мужчины и женщины» и «Евгений Онегин», где исполнила роль Татьяны Лариной. В конечном итоге актриса решила покинуть Театр на Малой Бронной, сосредоточившись на одной сцене.
Её дебют в кино состоялся во втором сезоне сериала о 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!», который вышел в 2021 году. Ксения сыграла небольшую роль девушки-толкиенистки Галадриэль (или просто Гали), в которую влюбляется Илья (Фёдор Рощин). Однако в третьем сезоне её персонаж больше не появился, так как сценаристы объяснили это тем, что Илья воспринимал её как «тренировочную девушку» и вскоре расстался с ней.
Личная жизнь актрисыО личной жизни Ксении Трейстер известно немного. Она делилась, что изучает испанский и французский языки, увлекается пением и умеет ездить верхом.
Ксения Трейстер в исторической мелодраме «Натали и Александр»На Первом канале стартовала историческая мелодрама «Натали и Александр», рассказывающая о любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина.
Сюжет охватывает короткий, но насыщенный период их жизни, полный счастья и трагедии. Роль главной героини исполнила актриса Ксения Трейстер.
Читайте также:
Связь Алены Долголенко с Юрой Борисовым, роль Натальи Гончаровой в фильме о Пушкине и депрессия
Швед иракского происхождения и проблемы с алкоголем: где живут и чем занимаются дети Дмитрия Харатьяна
Появились новые сведения о состоянии здоровья Добровольской перед ее смертью
Дарья Осипова