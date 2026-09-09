«Кусай!»: Актрису Сальму Хайек окунули лицом в торт на 60-летие
На праздничном вечере в честь юбилея голливудской звезды Сальмы Хайек её дочь Валентина решила устроить забавный сюрприз — слегка подтолкнула маму вперёд, пока гости скандировали «Кусай!». В итоге именинница оказалась носом в десерте. Забавными кадрами с мероприятия в соцсети делилась крестница Хайек — Бу Куарон, дочь известного режиссёра Альфонсо Куарона.
Недавно у актрисы случилось ещё одно радостное событие: она впервые стала бабушкой. Отец новорождённого — пасынок Сальмы, Франсуа Пино-младший. Мальчика назвали Франсуа, сохранив династию имён в семье.
Хайек состоит в браке с отцом пасынка, миллиардером Франсуа-Анри Пино, с 2009 года. Пара узаконила отношения спустя два года после рождения их общей дочери Валентины Паломы. Церемония прошла в День всех влюблённых в парижской мэрии 6-го округа, а позднее супруги устроили пышное торжество в Венеции. У бизнесмена также есть трое детей от предыдущих союзов. Сальма Хайек отметила 60-летний юбилей 2 сентября.
Ранее знаменитость появилась на публике с 18-летней дочерью Валентиной. Подробности — в нашем материале.
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