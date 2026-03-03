«Не оправдывайся»: Продюсер раскритиковал поведение Славы на скандальном концерте

03 марта 2026, 21:45

Продюсер Лавров заявил, что конфликт на концерте Славы должна была решать охрана

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Продюсер Сергей Лавров заявил, что на концерте певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) в Пензе с недовольными зрительницами должна была общаться охрана, а не певица.





В беседе с NEWS.ru Лавров назвал произошедшее провокацией, которую обязаны были профессионально пресечь организаторы.

«Слава вообще не должна была разговаривать с этой женщиной, что-то ей объяснять. Ею должна была сразу заняться охрана», — подчеркнул эксперт.

«Рассказывать всем, что тебе плохо и ты болеешь, непрофессионально. Тогда отменяй концерт, но не хочется попадать на деньги», — заключил Лавров.