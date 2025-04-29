Ларисе Удовиченко — 70 лет: Фиктивный брак, муж-игроман и сбежавшая в Европу дочь. Как сейчас живет актриса?

Лариса Удовиченко (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)
Сегодня, 29 апреля, свой день рождения отмечает выдающаяся актриса театра Лариса Ивановна Удовиченко. Ей исполнилось 70 лет. На счету этой артистки более 160 ролей в кино, и она по сей день продолжает радовать публику новыми работами. Подробнее о творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
Биография
Лариса Удовиченко (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)
Лариса Удовиченко появилась на свет 29 апреля 1955 года в Вене, Австрия. Её отец, Иван Никонович, был военным врачом, а мать, Муза Алексеевна, — актрисой. После того как отец завершил службу, семья переехала из Вены в Одессу, где прошло детство и юность Ларисы.
С ранних лет Лариса проявляла интерес к литературе, посещала театральную студию и посвящала много времени занятиям художественной гимнастикой.
Ещё будучи ученицей девятого класса, Удовиченко начала свою актёрскую карьеру. Она снималась в короткометражном фильме «Счастливый Кукушкин» режиссёра Александра Павловского, параллельно занимаясь в актёрской студии при Одесской киностудии. В 1974 году она впервые предстала перед зрителями в образе главной героини, исполнив роль в фильме «Дочки-матери» режиссёра С. Герасимова.
Лариса Удовиченко (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)
В 1976 году актриса окончила ВГИК, успев за время учебы снятся в лентах «Горожане», «Всегда со мною...», «Красное и чёрное» и «Трын-трава». Большую популярность актрисе принесла роль Маньки-Облигации в картине «Место встречи изменить нельзя».
С тех пор Лариса Удовиченко сыграла еще во множестве фильмов и сериалов. Сейчас ее фильмография насчитывает более 160 работ, среди которых «Вальс золотых тельцов», «Тартюф», «Любить по-русски», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Мир! Дружба! Жвачка!-2».
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Личная жизнь
Лариса Удовиченко (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)
В первый раз Лариса Удовиченко стала женой актёра Александра Панкратова. Предложение о замужестве исходило от самой Ларисы, так как ей была необходима прописка в столице. Александр же отнёсся к браку серьёзно, надеясь, что после свадьбы Лариса проникнется к нему чувствами. Однако этого не произошло, и после получения от «Мосфильма» собственного жилья Лариса подала на развод.
Вторым мужем актрисы стал режиссёр Андрей Эшпай. Но и эти отношения не принесли ей радости. Муж сильно ревновал Ларису к коллегам и поклонникам. Из этого брака Удовиченко ушла сама.
В третий раз актриса вышла замуж за Геннадия Болгарина (Фридмана), который был и пианистом, и предпринимателем. В этом браке Удовиченко впервые стала матерью — у неё родилась дочь Мария. Однако семейная идиллия была разрушена из-за пагубного пристрастия мужа к азартным играм. Он задолжал кредиторам, и ему пришлось уехать, оставив жену с долгами. Муж не явился даже на развод.
Дочь актрисы ищет себя на просторах Европы
Лариса Удовиченко с дочерью Марией (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)
После того как родители Маши развелись, её воспитанием занималась только мама. Лариса была занята работой и, чтобы компенсировать своё отсутствие, баловала дочь дорогими подарками. В результате Маша стала капризной и избалованной.
После окончания школы Мария пробовала себя в различных сферах деятельности. Она с лёгкостью поступила в ГИТИС, но вскоре поняла, что актёрское мастерство не вызывает у неё энтузиазма. Девушка обучалась в экономическом университете, но так и не завершила своё образование. Затем были курсы дизайна и режиссуры в Европе, но и они не принесли ей удовлетворения.
Лариса Удовиченко всегда оказывала ей финансовую поддержку, оплачивая обучение и проживание за границей. Мария, оказавшись вдали от родного дома, решила отказаться от фамилии своей матери и взяла себе необычный псевдоним — Милуша. Уже на протяжении длительного времени она живет в Италии и не имеет намерения возвращаться.
Удовиченко сейчас
В начале 2023 года Лариса Удовиченко получила травму позвоночника, поклонники тогда сильно переживали за актрису, но всё обошлось. К началу осени того же года Лариса оправилась от болезни и вновь приступила к работе. В настоящее время она активно участвует в театральных постановках и кинопроектах.
В 2024 году с участием артистки вышло два фильма: «Дождь на исходе лета» и «Кукольный дом», а в 2025-м в производстве находятся ленты «Монохром» и «Спасская».
В апреле 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил народную артистку России Ларису Удовиченко высокой награды — ордена «За заслуги в культуре и искусстве».
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