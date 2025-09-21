21 сентября 2025, 02:13

Лавров назвал «Интервидение» аполитичным конкурсом после срыва выступления США

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» не преследует политических целей, после того как выступление представительницы США певицы Vassy было отменено из-за «беспрецедентного давления со стороны правительства Австралии». Об этом сообщают «Ведомости».





Изначально США должен был представлять певец Брэндон Ховард, который отказался от участия за три дня до финала по личным обстоятельствам. Его заменой стала австралийская певица греческого происхождения Vassy, однако её выступление также было отменено организаторами непосредственно перед выходом на сцену. Причины были названы «независящими от организаторов и делегации США» и связанными с давлением австралийских властей.



Несмотря на отсутствие выступления, США остались представлены в жюри конкурса экс-вокалистом группы Deep Purple Джо Линном Тернером. Всего в финале «Интервидения» участвовали 22 страны, включая Китай, Бразилию, Вьетнам и Белоруссию. Россию представил певец Shaman, который исполнил песню «Прямо по сердцу» и попросил жюри не оценивать его выступление, сославшись на законы гостеприимства.







«Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах», отметил Лавров, — являющийся заместителем председателя Наблюдательного совета конкурса.