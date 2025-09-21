Стало известно, какие страны заняли второе и третье место на «Интервидении-2025»

21 сентября 2025, 00:49

Киргизские и катарские артисты вошли в тройку лидеров «Интервидения-2025»

Киргизская группа NOMAD и катарская исполнительница Дана Аль-Мир заняли второе и третье места на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», набрав 373 и 369 баллов соответственно.