Стало известно, какие страны заняли второе и третье место на «Интервидении-2025»
Киргизская группа NOMAD и катарская исполнительница Дана Аль-Мир заняли второе и третье места на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», набрав 373 и 369 баллов соответственно.
Об этом сообщает РИА Новости. Киргизский коллектив NOMAD исполнил композицию «Жалгыз сага» на киргизском и русском языках, сочетая народные мотивы с современной аранжировкой.
Дана Аль-Мир представила Катар с песней на арабском языке, подчеркнув культурные традиции региона. Голосование проводилось международным жюри, в которое вошли 23 эксперта, включая Игоря Матвиенко (Россия) и Джо Линна Тернера (США).
В 2026 году конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии, что подтвердили организаторы во время церемонии закрытия.
