Стала известна страна-победительница «Интервидения-2025»

21 сентября 2025, 00:31

Вьетнамский артист Дык Фук завоевал главный приз «Интервидения-2025»

Вьетнамский певец Дык Фук стал победителем международного музыкального конкурса «Интервидение-2025», набрав 422 балла по оценкам профессионального жюри.





Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прямую трансляцию события. Дык Фук получил хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 миллионов рублей. Его конкурсная композиция «Phù Đổng Thiên Vương» сочетает элементы современного попа и традиционные вьетнамские мотивы.





«Образцово-показательным был номер исполнителя из Вьетнама — там были и этнические корни, интересные костюмы, современное и драматически выверенное выступление», — отметил член жюри от России Игорь Матвиенко.