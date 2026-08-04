Лазарев сдает в аренду купленные в Майами апартаменты
Сергей Лазарев выставил на аренду свои недавно приобретенные апартаменты в Майами. Стоимость месячного проживания установили на уровне $3200. Об этом пишет Mash.
Таким образом, певец, вероятно, намерен компенсировать как минимум годовой налог на недвижимость в размере $14 тысяч, а в идеале — полностью окупить покупку жилья, обошедшуюся ему в $1 млн. По информации Telegram-канала, изначально риелторы предложили цену в $2900, однако затем ставку увеличили на $300.
При текущей стоимости аренды Лазарев сможет покрыть годовые налоговые выплаты всего за пять месяцев. Однако полная стоимость квартиры (без учета инфляции) окупится лишь через 27,5 лет.
Ранее сообщалось, что исполнитель приобрел апартаменты площадью 106 м² в престижном комплексе Floridian Condo, расположенном на побережье Майами-Бич. В оформлении сделки участвовал его давний знакомый. В жилом комплексе есть бассейн, фитнес-зал, круглосуточная охрана, парковка, выход к набережной и частные причалы для яхт.
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