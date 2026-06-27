Легендарный роман «12 стульев» вновь экранизируют — режиссёром станет Сарик Андреасян

27 июня 2026, 12:05

Сарик Андреасян снимет новую экранизацию «12 стульев»

Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @sarik_andreasyan)

Сарик Андреасян приступил к работе над новой экранизацией культового романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». О старте проекта сообщила кинокомпания братьев Андреасян, опубликовав официальный анонс.