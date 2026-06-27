Легендарный роман «12 стульев» вновь экранизируют — режиссёром станет Сарик Андреасян
Сарик Андреасян приступил к работе над новой экранизацией культового романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». О старте проекта сообщила кинокомпания братьев Андреасян, опубликовав официальный анонс.
Съёмки фильма планируется начать летом 2027 года. Сейчас команда занимается разработкой сценария и проводит кастинг актёров на ключевые роли.
В центре сюжета вновь окажется бывший предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, который узнаёт, что фамильные драгоценности были спрятаны в одном из двенадцати стульев старинного гарнитура. В поисках сокровищ ему предстоит отправиться в полное приключений путешествие.
Роман Ильфа и Петрова уже не раз переносили на экран, однако авторы нового проекта обещают представить собственное прочтение знаменитой истории.
Ранее внимание общественности привлекли новости о семье режиссёра: стало известно, что 13-летний сын Сарика Андреасяна Марк получил серьёзные травмы во время соревнований по картингу. О состоянии мальчика рассказывала бывшая супруга режиссёра Алёна Андреасян.
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