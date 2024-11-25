Актрисе «Гостьи из будущего» и сериала «Склифософский» 98 лет: голодное детство и смерть мужа, почему Людмила Аринина не дает интервью

Людмила Аринина — советская и российская актриса театра и кино, которая стала известной благодаря своим ролям в фильмах «Последние дни Помпеи» и «Умные вещи». На сегодняшний день в её фильмографии насчитывается более 90 ролей. О жизни и творчестве знаменитой актрисы вспоминаем в материале «Радио 1».