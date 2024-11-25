Актрисе «Гостьи из будущего» и сериала «Склифософский» 98 лет: голодное детство и смерть мужа, почему Людмила Аринина не дает интервью

Людмила Аринина (Фото: скриншот программы «Наедине со всеми»)
Людмила Аринина — советская и российская актриса театра и кино, которая стала известной благодаря своим ролям в фильмах «Последние дни Помпеи» и «Умные вещи». На сегодняшний день в её фильмографии насчитывается более 90 ролей. О жизни и творчестве знаменитой актрисы вспоминаем в материале «Радио 1».
Голодное детство
Людмила Аринина появилась на свет 8 ноября 1926 года в селе Синодское, расположенном в 130 километрах от Саратова. Девочка родилась в трудные времена, когда после Революции и Гражданской войны Поволжье страдало от ужасного голода, который унес жизни миллионов людей. Из-за голода семье актрисы пришлось перебраться в Ташкент. Работающим там гражданам выдавали по 600 граммов хлеба, а иждивенцы получали 400 граммов.
Издание «Биограф» пишет, что когда началась Отечественная война Людмиле было 15 лет. Отца забрали на фронт, а в город хлынули беженцы со всей страны. Мать актрисы сильно болела и юной Арининой приходилось подрабатывать в столовой. Кроме учебы в школе и работы Людмила успевала ухаживать за раненными в местном военном госпитале.
Карьера актрисы театра
Людмила Аринина (Фото: скриншот юмористический киножурнал «Ералаш»)
В той самой столовой, где Люда иногда развлекала гостей, на девочку обратила внимание актриса Дора Вольперт, которая работала в местном ТЮЗе. Она предложила талантливой школьнице заняться актерским мастерством. По ее рекомендации в 1944 году Аринина отправилась в столицу, чтобы продолжить свое образование в театральном вузе. Девушка без труда поступила в ГИТИС и в 1948 году получила диплом об окончании учебного заведения.
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После завершения учебы в 1948 году она была направлена в Могилев, а затем выступала в различных театрах по всей стране, от Челябинска до Бреста. В течение пяти лет она работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, а затем были роли в Московском областном театре имени А. Н. Островского.
С 1999 по 2006 год Людмила Аринина была актрисой «Мастерской Петра Фоменко», где участвовала в спектаклях «Три сестры», «Варвары», «Одна абсолютно счастливая деревня» и других.
Актриса кино
Людмила Аринина (Фото: РИА Новости)
Кинодебют актрисы состоялся в 1968 году, когда ей уже исполнилось более сорока лет. Она сыграла роль паспортистки в мелодраме «Четыре страницы одной молодежной жизни». В следующем году вышел фильм «Степень риска», затем в 1970 году — «Мама вышла замуж» и «Начало». В 1971 году актриса также снялась в фильмах «О любви» и «Белорусский вокзал».
Свою первую главную роль в кино Людмила получила в 1972 году, когда Иосиф Шапиро пригласил ее сыграть Помпею Мамайскую в своей комедии «Последние дни Помпеи».
Личная жизнь Арининой
Людмила Михайловна трижды выходила замуж. Ее первый брак продлился 10 лет, после чего актриса решила развестись с супругом. Затем она вступила в союз с Николаем Мокиным, которого очень любила. У этой пары не было детей, но они прожили вместе 30 лет, пока он не ушел из жизни.
Когда Арининой исполнилось 60 лет, ее соседка познакомила ее с овдовевшим родственником Николаем Семеновым. Сначала этот отставной подполковник не произвел на нее особого впечатления, но со временем Людмила смогла оценить его высокие моральные качества. С годами их брак становился лишь крепче.
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Как сейчас живет актриса
В этом месяце Людмиле Арининой исполнилось 98 лет. Последние 8 лет актриса не снимается в кино. Два с половиной года назад ушел из жизни ее третий супруг и актриса осталась совсем одна.
Как сообщает издание «Культурология РФ», в настоящее время Людмила Михайловна избегает публичных мероприятий и отказывается от интервью. До смерти своего мужа ей было сложно общаться, а после его ухода она практически утратила возможность говорить.
Ирина Пегова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Соседкой Людмилы Арининой является актриса Ирина Пегова, которая отправляет свою домработницу к Людмиле Михайловне, чтобы та помогла с уборкой, покупками и приготовлением пищи. Ирина также время от времени навещает свою коллегу, но старается быть максимально тактичной, чтобы не вызвать у Людмилы Михайловны чувство неловкости из-за её состояния.
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