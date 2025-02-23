Названа причина ссоры сыновей Орбакайте

23 февраля российской телеведущей и бывшей разведчице исполняется 43 года. Анна Чапман – женщина-загадка современности, о которой ходят легенды не только в РФ, но и во всем мире. Попавшая в шпионский скандал женщина так и не рассказала, чем на самом деле занималась в США.