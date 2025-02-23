Названа причина ссоры сыновей Орбакайте

Кристина Орбакайте (Фото: (Фото: Instagram*/orbakaite_k)
Сыновья певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров и Никита Пресняков поругались из-за того, что Байсаров отказался переезжать в США из России. Об этом пишет POPCAKE, ссылаясь на источник, близкий к знаменитостям.
«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул РФ почти 2 года назад. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве, с мамой Кристиной тоже практически не общается», — пояснил источник.
Уточняется, что Дени остался в России из-за собственного бизнеса, а также из-за своей второй половинки. Мужчина создал ивент-агентство «Аутерра».
Ранее стало известно, кем в Израиле считают Пугачеву.
Читайте также:
«Нет такого обаяния»: Симоньян провела первый выпуск «Ч.Т.Д» вместо Кеосаяна
«Всегда страдал словесным поносом»: Поплавская ответила больному раком Кушанашвили
«Я очень благодарен тебе»: Авербух поздравил тещу с юбилеем, которая старше него на 4 года
*Запрещен в РФ
Никита Кротов