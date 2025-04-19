Лера Кудрявцева провела время с дочерью после слухов о проблемах в семье

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм @lerakudryavtseva)
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео, в котором гуляет со своей 6-летней дочерью. Недавно в соцсетях появились слухи о проблемах в семье звезды.
Как пишет издание «7 Дней», общественность активно обсуждает брак телеведущей, который трещит по швам. Кудрявцева сама спровоцировала фанатов своим потом в telegram, где назвала себя созависимой на фоне алкоголизма супруга. По признанию Леры, ей тяжело справляться с ситуацией и она хочет обратиться к психологу.
Муж еще в прошлом году проходил реабилитацию от зависимости, но похоже вновь пристрастился к бутылке. Фанаты Кудрявцевой советуют ей подумать о разводе. К тому же супруг уже давно ничем не занимается, поэтому Лере приходится обеспечивать семью одной.
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Муж еще в прошлом году проходил реабилитацию от зависимости, но похоже вновь пристрастился к бутылке. Фанаты Кудрявцевой советуют ей подумать о разводе. К тому же супруг уже давно ничем не занимается, поэтому Лере приходится обеспечивать семью одной.
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Иван Мусатов