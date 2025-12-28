Концерт Лолиты снова оказался под угрозой срыва из‑за забытой «голой вечеринки»
Концерт Лолиты Милявской в Волгограде может не состояться. Группа местных общественников обратилась к прокурору области с просьбой отменить выступление. Об этом сообщает местная «КП».
Активисты записали соответствующее видеообращение на фоне танка и заявили, что проведение концерта невозможно после участия певицы в так называемой «голой вечеринке» в период СВО. Общественники считают, что это мероприятие оскорбит память героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.
Шоу запланировали на 20 февраля. Согласно сведениям «Комсомольской правды», цена билетов достигает 11 тысяч рублей. Самые доступные места в последнем ряду зала оценивают в три тысячи рублей.
Ранее стало известно, что Лолита Милявская выйдет на сцену 1 января и заработает миллионы рублей.
