22 ноября 2026, 22:23

Владимир Селиванов и Вячеслав Малафеев обменялись колкостями в соцсетях

Владимир Селиванов с женой Александрой (Фото: Instagram* / @selivanov_v)

Между Владимиром Селивановым, известным по сериалу «Реальные пацаны», и бывшим вратарём сборной России Вячеславом Малафеевым, похоже, продолжается противостояние, начавшееся на шоу «Ставка на любовь». Конфликт затронул не только самих участников проекта, но и их семьи, а теперь обсуждение переместилось в социальные сети.





Поводом для новой перепалки стало высказывание Малафеева в Threads*. Спортсмен рассуждал о физически неподготовленных участниках, которым, по его мнению, не стоит браться за сложные испытания.



Владимир Селиванов не оставил этот комментарий без внимания и ответил бывшему футболисту с иронией.





«Ну вот ловит человек мячи плохо, что ему сейчас, в футбол не играть?» — сказал он.