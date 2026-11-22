«Ловит мячи плохо — что ему, в футбол не играть?»: Селиванов поддел Малафеева
Владимир Селиванов и Вячеслав Малафеев обменялись колкостями в соцсетях
Между Владимиром Селивановым, известным по сериалу «Реальные пацаны», и бывшим вратарём сборной России Вячеславом Малафеевым, похоже, продолжается противостояние, начавшееся на шоу «Ставка на любовь». Конфликт затронул не только самих участников проекта, но и их семьи, а теперь обсуждение переместилось в социальные сети.
Поводом для новой перепалки стало высказывание Малафеева в Threads*. Спортсмен рассуждал о физически неподготовленных участниках, которым, по его мнению, не стоит браться за сложные испытания.
Владимир Селиванов не оставил этот комментарий без внимания и ответил бывшему футболисту с иронией.
«Ну вот ловит человек мячи плохо, что ему сейчас, в футбол не играть?» — сказал он.Сам Вячеслав на замечание не отреагировал, хотя продолжил общаться с другими пользователями. За супруга вступилась его жена Ангелина: она отметила, что с мячами в их семье всё в порядке.