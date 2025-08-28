Лоза предложил Макаревичу* прощальный тур после провала в Грузии

28 августа 2025, 23:10

Андрей Макаревич* (Фото Telegram: t.me/andrey_makarevich)

Певец Юрий Лоза предложил лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* организовать прощальный тур для привлечения аудитории после провальной винной дегустации в Батуми, где музыкант выступил перед полупустым залом и получил лишь три подсолнуха в подарок.





Винная дегустация с участием Макаревича* и его супруги Эйнат Кляйн состоялась в Батуми накануне, однако мероприятие собрало рекордно мало зрителей. По данным источников, музыкант исполнил всего три песни, после чего покинул площадку, не общаясь с гостями. Причиной низкой посещаемости Лоза назвал недостаточную рекламу и политические разногласия:





«В Грузии, наверно, мало поклонников Макаревича*. Кроме того, там есть люди с другой политической позицией. Иногда позиционирование артиста хромает».



«Зрителя надо зазывать. Для этого делаются прощальные туры. Если бы он объявил прощальный тур, было бы больше людей».