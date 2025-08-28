Лоза предложил Макаревичу* прощальный тур после провала в Грузии
Певец Юрий Лоза предложил лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* организовать прощальный тур для привлечения аудитории после провальной винной дегустации в Батуми, где музыкант выступил перед полупустым залом и получил лишь три подсолнуха в подарок.
Винная дегустация с участием Макаревича* и его супруги Эйнат Кляйн состоялась в Батуми накануне, однако мероприятие собрало рекордно мало зрителей. По данным источников, музыкант исполнил всего три песни, после чего покинул площадку, не общаясь с гостями. Причиной низкой посещаемости Лоза назвал недостаточную рекламу и политические разногласия:
«В Грузии, наверно, мало поклонников Макаревича*. Кроме того, там есть люди с другой политической позицией. Иногда позиционирование артиста хромает».
Лоза также добавил, что для заполнения залов Макаревичу* стоит объявить прощальный тур:
«Зрителя надо зазывать. Для этого делаются прощальные туры. Если бы он объявил прощальный тур, было бы больше людей».
Критическую ситуацию с аудиторией подтверждает и тот факт, что музыканту подарили только три подсолнуха — намек на его известную композицию «Перекресток».
Макаревич* покинул Россию весной 2022 года после начала специальной военной операции на Украине и был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в сентябре того же года за высказывания в зарубежных СМИ, включая интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону**. В настоящее время музыкант проживает в Израиле, занимается виноделием и occasionally проводит мероприятия за рубежом.
* ** признан в РФ иностранным агентом.