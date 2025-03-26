«Лучше вообще не здороваться»: что соседи Ларисы Голубкиной рассказали об актрисе и за что невзлюбили ее дочь

22 марта 2025 года ушла из жизни великая актриса Лариса Голубкина, скончавшаяся от рака крови. Последние десять лет она жила в пансионате, а в её квартире на Селезневской улице в Москве продолжала проживать её дочь Мария. Как складывались их отношения с соседями расскажет «Радио 1».