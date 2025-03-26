«Лучше вообще не здороваться»: что соседи Ларисы Голубкиной рассказали об актрисе и за что невзлюбили ее дочь

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)
22 марта 2025 года ушла из жизни великая актриса Лариса Голубкина, скончавшаяся от рака крови. Последние десять лет она жила в пансионате, а в её квартире на Селезневской улице в Москве продолжала проживать её дочь Мария. Как складывались их отношения с соседями расскажет «Радио 1».
Где жила Лариса Голубкина
Квартира Ларисы Голубкиной расположена в тихом, но весьма удобном месте Москвы — в пяти минутах от станции метро «Достоевская», рядом с Центральным академическим театром Российской армии. Именно в этом театре, в котором когда-то служила сама актриса, продолжает работать её дочь Мария.
Эта жилплощадь стала её основным имуществом, оставшимся после смерти. Лариса с мужем Андреем Мироновым приобрели квартиру в этом доме ещё в начале своей совместной жизни. Сначала она была двухкомнатная, но позже пара расширила пространство: они присоедини к основному пространству однушку. Так у них появилась трёхкомнатная квартира, в которой актриса провела значительную часть своей жизни.
Как выглядит квартира Ларисы Голубкиной
Нельзя сказать, что квартира Голубкиной была роскошной, но она была очень уютной. В 2013 году её интерьер был обновлён командой программы «Идеальный ремонт», однако сейчас он слегка устарел. Квартира оформлена в английском стиле с преобладанием светлых тонов, что создаёт атмосферу домашнего тепла.
Особое внимание стоит уделить кабинету Андрея Миронова. Он умер в 1987 году, но Лариса оставила комнату в неизменном виде. Ремонта здесь не было, и всё осталось так, как было при жизни актёра.
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Какие отношения у Голубкиных с соседями
Лариса Голубкина и её семья всегда были открыты и доброжелательны к своим соседям. Консьержка дома Галина поделилась с журналистами, что дочь актрисы Мария поддерживала тёплые отношения с соседями. Она отметила, что наследница была доброжелательной и общительной. Кроме того, Галина вспомнила, как в августе Голубкина-младшая пригласила её на спектакль «Капитанская дочка» в театр Российской армии, что стало поводом для их дальнейшего общения.
«Машеньку я вижу каждый день — утром и вечером. Она очень компанейская, общительная, всегда со мной здоровается. Такая она добрая, отзывчивая», — рассказала Галина в беседе с aif.ru.Также среди старожилов дома можно встретить людей, которые помнят и Андрея Миронова, и Ларису Голубкину. Один из соседей, живущий здесь более 50 лет, отметил, что актёрская семья всегда была приветлива и не пыталась демонстрировать свой статус.
«Доброжелательные люди, ничего плохого не могу сказать. Один раз мы с Ларисой смеялись в лифте. Не помню, о чем говорили, но было смешно. Скорблю по Ларисе», — вспомнил он.
Мария Голубкина разочаровала соседку
Однако, как и в любой соседской жизни, не обошлось и без недовольных. Например, Юлия, одна из соседок, в разговоре с aif.ru выразила недовольство по поводу инцидента с Марией Голубкиной, когда та зимой врезалась в её машину. По словам девушки, дочь актрисы не только не извинилась, но даже не оставила записку: она просто уехала.
Хотя расходы на ремонт были покрыты страховой компанией, ситуация оставила неприятный осадок у соседки, которая охарактеризовала Марию как «неприветливую» и «хабалистую».
«Знаю, что с консьержкой они общаются. Одну волну словили. Но со мной она здоровается протяжным "здрасте". Лучше вообще тогда не здороваться. Лариса Ивановна хотя бы была ухоженной. Всегда была одета с иголочки, в хорошей обуви. Маша не такая, неухоженная она», — сказала соседка.
Мария Голубкина (фото: Instagram* / @golubkina1973)
Высказался и другой сосед, который знает Голубкину с самого детства.
«Квартира моих родителей находилась прямо под жильем Голубкиной. Помню, моя мать постоянно ходила ругаться, потому что они постоянно стучали, шумели. Не знаю, что они там делали. Может, танцевали или репетировали. Хотя как о людях ничего плохого не скажу», — поделился он.Читайте также:
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Дайана Хусинова