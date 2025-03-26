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«Лучше вообще не здороваться»: что соседи Ларисы Голубкиной рассказали об актрисе и за что невзлюбили ее дочь

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

22 марта 2025 года ушла из жизни великая актриса Лариса Голубкина, скончавшаяся от рака крови. Последние десять лет она жила в пансионате, а в её квартире на Селезневской улице в Москве продолжала проживать её дочь Мария. Как складывались их отношения с соседями расскажет «Радио 1».

Где жила Лариса Голубкина


Квартира Ларисы Голубкиной расположена в тихом, но весьма удобном месте Москвы — в пяти минутах от станции метро «Достоевская», рядом с Центральным академическим театром Российской армии. Именно в этом театре, в котором когда-то служила сама актриса, продолжает работать её дочь Мария.

Эта жилплощадь стала её основным имуществом, оставшимся после смерти. Лариса с мужем Андреем Мироновым приобрели квартиру в этом доме ещё в начале своей совместной жизни. Сначала она была двухкомнатная, но позже пара расширила пространство: они присоедини к основному пространству однушку. Так у них появилась трёхкомнатная квартира, в которой актриса провела значительную часть своей жизни.

Как выглядит квартира Ларисы Голубкиной


Нельзя сказать, что квартира Голубкиной была роскошной, но она была очень уютной. В 2013 году её интерьер был обновлён командой программы «Идеальный ремонт», однако сейчас он слегка устарел. Квартира оформлена в английском стиле с преобладанием светлых тонов, что создаёт атмосферу домашнего тепла.

Особое внимание стоит уделить кабинету Андрея Миронова. Он умер в 1987 году, но Лариса оставила комнату в неизменном виде. Ремонта здесь не было, и всё осталось так, как было при жизни актёра.

Три романа и тайна отцовства: от кого звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина на самом деле родила дочь Марию
Три романа и тайна отцовства: от кого звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина на самом деле родила дочь Марию

Какие отношения у Голубкиных с соседями


Лариса Голубкина и её семья всегда были открыты и доброжелательны к своим соседям. Консьержка дома Галина поделилась с журналистами, что дочь актрисы Мария поддерживала тёплые отношения с соседями. Она отметила, что наследница была доброжелательной и общительной. Кроме того, Галина вспомнила, как в августе Голубкина-младшая пригласила её на спектакль «Капитанская дочка» в театр Российской армии, что стало поводом для их дальнейшего общения.

«Машеньку я вижу каждый день — утром и вечером. Она очень компанейская, общительная, всегда со мной здоровается. Такая она добрая, отзывчивая», — рассказала Галина в беседе с aif.ru.
Также среди старожилов дома можно встретить людей, которые помнят и Андрея Миронова, и Ларису Голубкину. Один из соседей, живущий здесь более 50 лет, отметил, что актёрская семья всегда была приветлива и не пыталась демонстрировать свой статус.

«Доброжелательные люди, ничего плохого не могу сказать. Один раз мы с Ларисой смеялись в лифте. Не помню, о чем говорили, но было смешно. Скорблю по Ларисе», — вспомнил он.

Мария Голубкина разочаровала соседку


Однако, как и в любой соседской жизни, не обошлось и без недовольных. Например, Юлия, одна из соседок, в разговоре с aif.ru выразила недовольство по поводу инцидента с Марией Голубкиной, когда та зимой врезалась в её машину. По словам девушки, дочь актрисы не только не извинилась, но даже не оставила записку: она просто уехала.

Хотя расходы на ремонт были покрыты страховой компанией, ситуация оставила неприятный осадок у соседки, которая охарактеризовала Марию как «неприветливую» и «хабалистую».

«Знаю, что с консьержкой они общаются. Одну волну словили. Но со мной она здоровается протяжным "здрасте". Лучше вообще тогда не здороваться. Лариса Ивановна хотя бы была ухоженной. Всегда была одета с иголочки, в хорошей обуви. Маша не такая, неухоженная она», — сказала соседка.

Мария Голубкина (фото: Instagram* / @golubkina1973)

Высказался и другой сосед, который знает Голубкину с самого детства.

«Квартира моих родителей находилась прямо под жильем Голубкиной. Помню, моя мать постоянно ходила ругаться, потому что они постоянно стучали, шумели. Не знаю, что они там делали. Может, танцевали или репетировали. Хотя как о людях ничего плохого не скажу», — поделился он.
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«По нему скучают»: Кинокритик высказался, сможет ли вышедший по УДО Ефремов вернуться на экран
Кинокритик Сычев: вышедший по УДО Ефремов вернется на экран, по нему скучают
26 марта 2025, 14:14

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Заслуженный артист России Михаил Ефремов вначале апреля должен выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). Однако многие деятели культуры сомневаются в том, что артист сможет вернуться в профессию.
Кинокритик Сергей Сычев в беседе с «Радио 1» заявил, что Михаил Ефремов однозначно сможет вновь появиться на сцене и экранах.

«А почему, собственно, он не может? В советское время огромное количество деятелей культуры отсидели гораздо дольше и в кошмарнейших условиях, потом вышли и продолжили свое творчество. Ничто не помешало. Примеров было масса: Георгий Жженов, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Параджанов», — прокомментировал он.

По словам кинокритика, никаких препятствий к возвращению Ефремова на сцену и экран нет.

«Люди понимают, что в такой ситуации, как он, очень многие могли бы оказаться. Люди ему сочувствуют, любят его и ждут возвращения на экран. Они соскучились по нему. Поэтому, я думаю, что предложений у Михаила будет много, вопрос, примет ли он их. Но то, что он востребован и по нему скучают, это совершенно точно», — заявил Сычев.

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«Есть куда повесить»: Садальский высмеял награду певицы Анны Семенович
Станислав Садальский с юмором отреагировал на получение награды Анной Семенович
26 марта 2025, 14:10

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Накануне президент РФ Владимир Путин удостоил звания народных артистов России Максима Аверина, Александра Олешко и Анну Михалкову. Получила награду и певица, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович — медаль «За труды в культуре и искусстве».
На присуждение артистке этого знака отличия отреагировал и известный советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. Причём сделал это в свойственном ему юмористическом ключе, даже с едкой иронией.

«Владимир Путин наградил певицу и актрису Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Ничего не знаю про труды Семенович, достойные высокой награды, но медаль повесить есть куда», — написал актёр, журналист и блогер в своей социальной сети, явно намекая на пышный бюст артистки.

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)

Сама Анна после получения награды призналась, что ценит все свои призы и знаки отличия ещё со времён спортивного прошлого и участия в соревнованиях по фигурному катанию.

«Но, конечно, государственная медаль «За труды в культуре и искусстве» за подписью президента России — это награда особенная и очень почетная», — сказала Семенович.

Она также подчеркнула, что награда была вручена ей в том числе как многолетней ведущей передачи «Дембельский альбом» на «Русском радио», которая за 12 лет в эфире стала не только музыкальной программой, но и настоящим социальным проектом.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Блогер София Стужук родила пятого ребёнка дома в надувном бассейне
26 марта 2025, 13:43

София Стужук (Фото: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)

Известный блогер София Стужук сообщила о пополнении в её и так многодетной семье. Своего пятого ребёнка звезда социальных сетей родила дома, использовав при этом детский надувной бассейн.
Медики крайне негативно относятся к так называемым «домашним родам», ведь порой в отсутствие контроля со стороны профессиональных акушеров либо без надлежащего оборудования что-то может пойти не так. Однако Софию всё это, по всей видимости, мало тревожит. О процессе очередных родов в наполовину заполненном водой надувном бассейне 29-летняя многодетная мама в подробностях рассказала в своём личном блоге.

София Стужук (Кадр из видео: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)

«Эти роды пошли совсем не так с самого начала. Ночью каждая схватка провоцировала паническую атаку и тахикардию. Просто потому, что в этот раз очень страшно после прошлого опыта. А с утра… Слезы ручьем от того, как жалко себя в этот раз. Никогда в жизни не чувствовала себя так уязвимо, сентиментально, ранимо», — призналась Стужук.

К счастью, всё прошло хорошо и в настоящее время мать теперь уже пятерых детей отходит от пережитого и прочувствованного. Старшие дети были в школе, когда малыш появился на свет, а вот младшая дочь смогла первой поздравить маленькую «лялечку». И, конечно, рядом был избранник Софии Антон Левданский, который во всём помогал и ухаживал за ней. Сейчас родители принимают многочисленные поздравления от подписчиков.

Антон Левданский и София Стужук (Кадр из видео: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)

Первых троих детей София родила в браке с Дмитрием Стужуком, который умер в 2020 году от последствий коронавируса. Своему нынешнему возлюбленному звезда соцсетей дарит уже второго ребёнка. А ещё у неё был выкидыш, после чего она погрузилась в депрессию, скандалила с Антоном, а однажды даже подала на развод. Но потом всё как-то наладилось, София снова забеременела, а ​теперь в их семье уже пятеро детей и ни о каких расставаниях никто больше не вспоминает.

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«Поженили нас обманным путём»: Ольга Дроздова высказалась о браке с Дмитрием Певцовым
Дроздова рассказала, что её выдали замуж за Певцова обманным путём
26 марта 2025, 13:27

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Ольга Дроздова призналась, что не стремилась к замужеству после своего первого брака, оказавшегося неудачным, поэтому в её планы не входило становиться женой коллеги Дмитрия Певцова.
По словам артистки, в ЗАГС её обманным путём заманили друзья.

Теперь же, спустя годы, она чувствует себя самой счастливой женщиной и женой. Ей нравится быть замужем, несмотря на то, что долгое время она сопротивлялась этому «званию».

В беседе с изданием «ИСИ», Дроздова сочла удивительным, что она вышла замуж за Певцова, учитывая тот факт, что после первого неудачного брака стала ярой противницей официальных отношений. Она объяснила, что не имеет в виду, что «ударилась во все тяжкие», но просто так получилось.

Дроздова вспомнила, что её выдали замуж за Певцова «обманным путём». Когда они ехали на съёмки, то вдруг неожиданно оказались около ЗАГСа. Тогда актриса не могла понять, почему «Королеву Марго» снимают в другом помещении.

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В Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк – что получат её дети, мать и Чернышев
В Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк
26 марта 2025, 13:11

Анастасия Заворотнюк (фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)

В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Родственники могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и животных, сообщила нотариус Марина Щирская в беседе с РИА Новости.
У звезды сериала «Моя прекрасная няня» осталось трое детей, супруг Пётр Чернышов и мама Валентина Борисовна. При этом, если даже Заворотнюк оставила завещание, то свою долю в любом случае получат её младшая дочь Мила, поскольку она несовершеннолетняя, и мать, которая уже достигла пенсионного возраста.

Также уточняется, что судов за имущество ждать не стоит, поскольку всю крупную недвижимость Заворотнюк раздала ещё при жизни. Так, старшим дочери и сыну досталась её квартира в Москве, стоимость которой оценивается в 60 млн рублей, маме и младшей дочери – загородный дом, где провела последние годы актриса, а Чернышеву отписали апартаменты в столице.

Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая 2024 года. Актриса скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией.

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*запрещён в РФ
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