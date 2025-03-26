Три романа и тайна отцовства: от кого звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина на самом деле родила дочь Марию

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)
Лариса Голубкина ворвалась в мир кино триумфально — после выхода «Гусарской баллады» вся страна знала её в лицо. Однако саму артистку внезапная популярность скорее напугала, чем порадовала. С детства она мечтала быть певицей, но судьба распорядилась иначе.
Личная жизнь Голубкиной тоже была непростой. Ей приписывали романы с самыми разными мужчинами — от советских знаменитостей до мировых звёзд, таких как Ален Делон. Однако самым важным и обсуждаемым союзом в её жизни стал брак с любимцем публики Андреем Мироновым. «Радио 1» расскажет о личной жизни Голубкиной и о тайне рождения её дочери Марии.
Детство и юность Ларисы Голубкиной: от мечты к великому кино
Лариса Голубкина родилась в Москве в 1940 году. Её отец был педагогом, но решил связать свою жизнь с военной службой и дослужился до полковника. А мама Ларисы после рождения дочери оставила работу и посвятила себя семье.
С раннего детства Лариса проявляла творческие способности. Её любовь к музыке была настолько сильна, что, казалось, она сначала научилась петь, а уже потом говорить. Девочка мечтала о карьере оперной певицы, но её отец считал искусство несерьёзной профессией. По его настоянию Лариса посещала лекции на биологическом факультете, но втайне продолжала заниматься вокалом и поступила в музыкальное училище. Когда об этом узнал отец, в семье разразился настоящий скандал.
Закончив училище, Лариса неожиданно для себя самой решила, что недостаточно хорошо поёт, и поступила в ГИТИС. Будто сама судьба подталкивала её на этот путь. В 1962 году, когда она ещё училась в театральном институте, ей предложил роль сам Эльдар Рязанов. Так на экраны вышла «Гусарская баллада» — фильм, сделавший её знаменитой. Голубкина исполнила в нём все трюки самостоятельно, а также дебютировала не только как актриса, но и как певица.
Однако даже ошеломительный успех не развеял её сомнения. Голубкина всегда относилась к актёрской профессии без особых амбиций и считала, что если бы не этот фильм, зрители могли бы никогда о ней не узнать. Тем не менее после выхода картины её популярность была настолько велика, что даже отец пересмотрел своё отношение к профессии дочери.
Голубкина всегда была очень критична к своей актёрской игре, а к выбору ролей подходила с осторожностью.
Личная жизнь Ларисы Голубкиной была столь же насыщенной, как и её карьера. Её первым серьёзным увлечением стал сценарист Николай Щербинский-Арсеньев. Они прожили вместе пять лет, но официально так и не поженились. Именно его долгие годы считали отцом её дочери Марии. Однако сам Николай позднее заявил, что это не так. Он утверждал, что Мария родилась от другого мужчины — директора «Мосфильма» Владимира Досталя, но и тот отрицал отцовство.
По слухам, у Голубкиной также был роман с Алексеем Баталовым, и некоторые считали, что именно он мог быть отцом ребёнка. Эти сплетни преследовали Ларису Ивановну и её дочь годами. История запутывалась ещё больше после брака Голубкиной с Андреем Мироновым. Их союз был одним из самых обсуждаемых в СССР. Принято считать, что Лариса увела актёра из семьи, но на самом деле на тот момент он уже расстался с Екатериной Градовой.
Миронов добивался Голубкиной почти десять лет, и когда они наконец поженились в 1976 году, он удочерил её дочь и дал ей свою фамилию. Однако, чтобы избежать путаницы в школе, где училась родная дочь Андрея от первого брака, мать Миронова настояла на том, чтобы девочка осталась Голубкиной. Сам Андрей Александрович относился к приёмной дочери с большой любовью. Несмотря на слухи и споры о её происхождении, он занимался её воспитанием и души не чаял в наследнице.
Лариса Ивановна называла свой брак с Мироновым сложным, но счастливым. Она не стремилась к славе, не искала поводов для ссор и просто жила рядом с любимым человеком. Однако их семейная жизнь была далека от идеальной. Миронов любил шумные вечеринки, а Лариса — тишину. После смерти мужа Голубкина переживала тяжёлую утрату. Со временем она всё больше уходила в себя, редко появлялась на публике и почти не давала интервью. В последние годы она жила очень замкнуто, а после 2020 года и вовсе исчезла из публичного пространства.
Годы спустя Мария Голубкина наконец поставила точку в вопросе своего происхождения. В 2024 году она официально заявила, что действительно является биологической дочерью Андрея Миронова. В советское время её родители не раскрывали этот факт, поскольку у Андрея уже была старшая дочь Мария от Екатерины Градовой, и это могло вызвать лишние обсуждения.
Она также подчеркнула, что её отец защищал её от нападок со стороны фанаток и относился к ней с бесконечной заботой. Что касается отношений между двумя Мариями — Голубкиной и Мироновой, — вопреки слухам, вражды между ними никогда не было. Напротив, их судьбы во многом оказались схожими.
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. 25 марта актрису похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
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Детство и юность Ларисы Голубкиной: от мечты к великому кино
Лариса Голубкина родилась в Москве в 1940 году. Её отец был педагогом, но решил связать свою жизнь с военной службой и дослужился до полковника. А мама Ларисы после рождения дочери оставила работу и посвятила себя семье.
С раннего детства Лариса проявляла творческие способности. Её любовь к музыке была настолько сильна, что, казалось, она сначала научилась петь, а уже потом говорить. Девочка мечтала о карьере оперной певицы, но её отец считал искусство несерьёзной профессией. По его настоянию Лариса посещала лекции на биологическом факультете, но втайне продолжала заниматься вокалом и поступила в музыкальное училище. Когда об этом узнал отец, в семье разразился настоящий скандал.
Вера Алентова, Мария Миронова, Андрей Малахов и другие звёзды простились с Ларисой Голубкиной
Закончив училище, Лариса неожиданно для себя самой решила, что недостаточно хорошо поёт, и поступила в ГИТИС. Будто сама судьба подталкивала её на этот путь. В 1962 году, когда она ещё училась в театральном институте, ей предложил роль сам Эльдар Рязанов. Так на экраны вышла «Гусарская баллада» — фильм, сделавший её знаменитой. Голубкина исполнила в нём все трюки самостоятельно, а также дебютировала не только как актриса, но и как певица.
Лариса Голубкина (фото: кадр из фильма «Гусарская баллада»)
Однако даже ошеломительный успех не развеял её сомнения. Голубкина всегда относилась к актёрской профессии без особых амбиций и считала, что если бы не этот фильм, зрители могли бы никогда о ней не узнать. Тем не менее после выхода картины её популярность была настолько велика, что даже отец пересмотрел своё отношение к профессии дочери.
Голубкина всегда была очень критична к своей актёрской игре, а к выбору ролей подходила с осторожностью.
Личная жизнь Ларисы Голубкиной: брак с Мироновым и тайна отцовства
Личная жизнь Ларисы Голубкиной была столь же насыщенной, как и её карьера. Её первым серьёзным увлечением стал сценарист Николай Щербинский-Арсеньев. Они прожили вместе пять лет, но официально так и не поженились. Именно его долгие годы считали отцом её дочери Марии. Однако сам Николай позднее заявил, что это не так. Он утверждал, что Мария родилась от другого мужчины — директора «Мосфильма» Владимира Досталя, но и тот отрицал отцовство.
Мария Миронова поддержала не проронившую ни слезинки Марию Голубкину на похоронах её матери
По слухам, у Голубкиной также был роман с Алексеем Баталовым, и некоторые считали, что именно он мог быть отцом ребёнка. Эти сплетни преследовали Ларису Ивановну и её дочь годами. История запутывалась ещё больше после брака Голубкиной с Андреем Мироновым. Их союз был одним из самых обсуждаемых в СССР. Принято считать, что Лариса увела актёра из семьи, но на самом деле на тот момент он уже расстался с Екатериной Градовой.
Миронов добивался Голубкиной почти десять лет, и когда они наконец поженились в 1976 году, он удочерил её дочь и дал ей свою фамилию. Однако, чтобы избежать путаницы в школе, где училась родная дочь Андрея от первого брака, мать Миронова настояла на том, чтобы девочка осталась Голубкиной. Сам Андрей Александрович относился к приёмной дочери с большой любовью. Несмотря на слухи и споры о её происхождении, он занимался её воспитанием и души не чаял в наследнице.
Андрей Миронов (фото: РИА Новости / Александр Гладштейн)
Лариса Ивановна называла свой брак с Мироновым сложным, но счастливым. Она не стремилась к славе, не искала поводов для ссор и просто жила рядом с любимым человеком. Однако их семейная жизнь была далека от идеальной. Миронов любил шумные вечеринки, а Лариса — тишину. После смерти мужа Голубкина переживала тяжёлую утрату. Со временем она всё больше уходила в себя, редко появлялась на публике и почти не давала интервью. В последние годы она жила очень замкнуто, а после 2020 года и вовсе исчезла из публичного пространства.
Окончательное раскрытие семейной тайны
Годы спустя Мария Голубкина наконец поставила точку в вопросе своего происхождения. В 2024 году она официально заявила, что действительно является биологической дочерью Андрея Миронова. В советское время её родители не раскрывали этот факт, поскольку у Андрея уже была старшая дочь Мария от Екатерины Градовой, и это могло вызвать лишние обсуждения.
«Я всегда носила отчество Андреевна», — отметила Мария.
Она также подчеркнула, что её отец защищал её от нападок со стороны фанаток и относился к ней с бесконечной заботой. Что касается отношений между двумя Мариями — Голубкиной и Мироновой, — вопреки слухам, вражды между ними никогда не было. Напротив, их судьбы во многом оказались схожими.
Прощание с Ларисой Голубкиной
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. 25 марта актрису похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
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Дайана Хусинова