В Сети рассекретили новую девушку медиума Олега Шепса
В Сети рассекретили новую девушку экстрасенса Олега Шепса, передает E1.ru.
Молодой маг не делится подробностями личной жизни, но при этом заявляет, что его сердце занято. Фанаты участника «Битвы экстрасенсов» рассекретили избранницу Шепса.
В соцсетях обнаружили профиль некой Полины. Она выкладывала кадры из тех же мест, где был Шепс, включая Таиланд. Сразу после того, как в интернете начали ходить слухи о том, что Полина встречается с Олегом, девушка закрыла профиль в соцсетях.
Сам медиум еще не комментировал эту информацию.
*Запрещен в РФ
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