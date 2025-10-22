«Люблю Харламова»: Никас Сафронов объяснил, почему дарит юмористу матрасы

22 октября 2025, 20:46

Художник Никас Сафронов подтвердил, что передал Гарику Харламову второй матрас

Никас Сафронов (Фото: Instagram* @safronov_nikas)

Художник Никас Сафронов сообщил, что передал Гарику Харламову ещё один матрас. Об этом он рассказал журналистам на премьере фильма «Паромщик» в кинотеатре «Октябрь». Его слова приводит издание «Страсти».





Поводом для вопроса стала история, которую ранее публично рассказал Харламов. Юморист упоминал, что Сафронов однажды подарил ему матрас. Никас уточнил, что эта история получила продолжение. Недавно Гарик попросил у него ещё один матрас.



Журналисты предположили, что новый матрас может предназначаться супруге юмориста — Екатерине Ковальчук.

«Он ещё один попросил матрас. Один матрас хорошо, а два — лучше! Я люблю Харламова, он мой хороший приятель. Это один из самых талантливых артистов своего жанра. Когда я смотрю Comedy Club, смотрю только его», — заявил Сафронов.

