«Любовь на века»: Муж Зои Бербер заявил, что дома не хочет быть героем таблоидов

30 июня 2025, 05:17

Муж Зои Бербер заявил, что дома не хочет быть героем таблоидов

Зоя Бербер с супругом Максимом Белбородовым (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Супруг Зои Бербер, актер Максим Белбородов в отличии от жены не любит делиться подробностями личной жизни с поклонниками. Мужчина больше заостряет внимание на отношениях с супругой.







«Я не из тех, кто мечтает о заголовках в стиле „Максим и Зоя: любовь на века“. Зоя более открыта, и я уважаю ее выбор делиться с публикой. Для меня публичность — это часть работы, но не мечта. Главное, чтобы дома мы оставались просто Максимом и Зоей, а не героями таблоидов», — цитирует актера Starhit.