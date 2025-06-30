«Любовь на века»: Муж Зои Бербер заявил, что дома не хочет быть героем таблоидов
Муж Зои Бербер заявил, что дома не хочет быть героем таблоидов
Супруг Зои Бербер, актер Максим Белбородов в отличии от жены не любит делиться подробностями личной жизни с поклонниками. Мужчина больше заостряет внимание на отношениях с супругой.
«Я не из тех, кто мечтает о заголовках в стиле „Максим и Зоя: любовь на века“. Зоя более открыта, и я уважаю ее выбор делиться с публикой. Для меня публичность — это часть работы, но не мечта. Главное, чтобы дома мы оставались просто Максимом и Зоей, а не героями таблоидов», — цитирует актера Starhit.
По признанию Максима, за новостями о себе он наоборот следит чаще Зои. Главным правилом для него является то, что не нужно все принимать близко к сердцу. Как оказалось, Бербер сама шутит над супругой за его столь пристальное внимание к прессе.
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Несмотря на плотный график, Зоя и Максим стараются сохранить гармонию между семьей и работой. В паре есть правило всегда находить время друг на друга, даже если актеры находятся в разных городах или странах.
Белбородов порассуждал и о появлении третьего ребенка в звездной семье. По мнению Максима, для этого паре необходимо начать больше зарабатывать. При этом сам актер признался, что ждет пополнения в семье.