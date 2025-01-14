«Призналась, что ее зовут Галей»: как красивая японка обманула Яна Цапника и полностью изменила его жизнь

Один из самых обаятельных актёров российского кино, Ян Цапник, может быть незнаком зрителям по имени, но его лицо известно каждому, от мала до велика. В его фильмографии насчитывается около двухсот картин, и в каждой из них актёрский талант этого артиста раскрывается по-новому.