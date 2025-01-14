«Призналась, что ее зовут Галей»: как красивая японка обманула Яна Цапника и полностью изменила его жизнь

Ян Цапник (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Один из самых обаятельных актёров российского кино, Ян Цапник, может быть незнаком зрителям по имени, но его лицо известно каждому, от мала до велика. В его фильмографии насчитывается около двухсот картин, и в каждой из них актёрский талант этого артиста раскрывается по-новому.
О пути актера к славе, а также личной жизни Яна Цапника читайте в материале «Радио 1».
Ян Цапник (Фото: РИА Новости/ Серж Винтер)
Родился будущий артист 15 августа 1968 в городе Иркутск в семье актера Юрия Викторовича и профессиональной спортсменки Валентины Николаевны. Оба родителя стремились увлечь сына своими профессиями. Юный Ян в детстве успевал посещать театральный кружок и спортивные секции.
В школьные годы Цапник всерьез увлекся гандболом. Возможно, жизнь Яна Цапника сложилась бы иначе, если бы не травма, полученная им во время спортивных соревнований. О спортивной карьере пришлось забыть, мальчик пошёл по стопам отца и стал актёром. Ян сначала поступил в Свердловский театральный институт, а затем перевёлся в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).
Ян Цапник с супругой Галиной (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
По некоторым сведениям, Ян Цапник дважды был женат. Однако он не подтверждает эту информацию. Любовь всей своей жизни актер встретил в ночном клубе в 1996 году. При встрече Ян принял будущую жену за японку и начал знакомство на английском.
Но со страной восходящего солнца Галину действительно многое связывало, она по образованию востоковед, специализирующийся на Китае. Едва увидев её, молодой актер понял, что это любовь навсегда. В том же году пара сыграла скромную свадьбу.
Ян Цапник с дочерью Лизой (Фото: РИА Новости/ Светлана Шевченко)
В 2002 году у Яна Цапника и Галины родилась дочь, которую они назвали Елизаветой.
В школьные годы Елизавета посещала театральную студию, а после окончания учебы решила продолжить дело своего знаменитого отца. Она стала студенткой Театрального института имени Щукина.
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Актером мог и не быть
Ян Цапник (Фото: РИА Новости/ Серж Винтер)
Родился будущий артист 15 августа 1968 в городе Иркутск в семье актера Юрия Викторовича и профессиональной спортсменки Валентины Николаевны. Оба родителя стремились увлечь сына своими профессиями. Юный Ян в детстве успевал посещать театральный кружок и спортивные секции.
«Маме казалось, что жизнь артиста всем хороша: к 11 пошел в театр, вечером пришел с цветами. Ну, а папа думал, что нужно заниматься только спортом, потому что спортсмены все красивые, подтянутые, и потом перспективы какие — олимпийские чемпионы. Но то, что не все ими становятся, папа вряд ли думал», — рассказывал в одном из интервью Ян Цапник.
В школьные годы Цапник всерьез увлекся гандболом. Возможно, жизнь Яна Цапника сложилась бы иначе, если бы не травма, полученная им во время спортивных соревнований. О спортивной карьере пришлось забыть, мальчик пошёл по стопам отца и стал актёром. Ян сначала поступил в Свердловский театральный институт, а затем перевёлся в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).
Личная жизнь
Ян Цапник с супругой Галиной (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
По некоторым сведениям, Ян Цапник дважды был женат. Однако он не подтверждает эту информацию. Любовь всей своей жизни актер встретил в ночном клубе в 1996 году. При встрече Ян принял будущую жену за японку и начал знакомство на английском.
«Смотрю, за столиком — красивая японка! Сидит подпевает музыкантам. Я и с ней начал общаться на своем специфическом инглише: в школе мы же все учили язык. Ее же английский был прекрасен, как она сама... Через час общения на языке Шекспира и остаточных школьных знаний моя «японка» призналась, что ее зовут Галей и вообще-то она калмычка», — цитирует слова Цапника издание 7days.ru
Но со страной восходящего солнца Галину действительно многое связывало, она по образованию востоковед, специализирующийся на Китае. Едва увидев её, молодой актер понял, что это любовь навсегда. В том же году пара сыграла скромную свадьбу.
Дочь пошла по стопам отца
Ян Цапник с дочерью Лизой (Фото: РИА Новости/ Светлана Шевченко)
В 2002 году у Яна Цапника и Галины родилась дочь, которую они назвали Елизаветой.
«В клинике мне в руки дали самую восхитительную в мире новорожденную девочку. Я сказал: «Ух ты!» Только не совсем этими словами, а такими, какие в журнале нельзя писать, из чего медперсонал сделал вывод, что ребеночек папаше очень понравился», — вспоминает актер.
В школьные годы Елизавета посещала театральную студию, а после окончания учебы решила продолжить дело своего знаменитого отца. Она стала студенткой Театрального института имени Щукина.
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Елена Генералова