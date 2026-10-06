Майами раскрыл правду о романе с Бузовой: «Не был пиаром»
Российский певец Олег Майами (настоящая фамилия — Кривиков) высказался о своих отношениях с коллегой по цеху Ольгой Бузовой. Правду об их бурном романе он раскрыл в шоу «Быстрые свидания».
Майами стал известен после участия в реалити-шоу «Дом-2». Позднее признавался в любви Бузовой, с которой даже записал совместный трек. В беседе с ведущими проекта о поиске второй половины Олег признался, что испытывал к Ольге настоящие чувства, и подчеркнул, что пиар-романов у него никогда не было.
Первые слухи об их отношениях появились еще в 2019 году. Влюбленные не вдавались в подробности личной жизни, но часто появлялись вместе на мероприятиях. Пара также выкладывала совместные романтические фото и обнималась на камеру.
Ранее Бузова рассказала, почему не хочет обсуждать точную стоимость своего масштабного шоу.
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