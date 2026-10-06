Майами раскрыл правду о романе с Бузовой: «Не был пиаром»

06 октября 2026, 19:14

Олег Майами заявил, что роман с Бузовой не был пиаром

Ольга Бузова (Фото: Инстаграм*/buzova86)

Российский певец Олег Майами (настоящая фамилия — Кривиков) высказался о своих отношениях с коллегой по цеху Ольгой Бузовой. Правду об их бурном романе он раскрыл в шоу «Быстрые свидания».