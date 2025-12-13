Макаревич* продает в Израиле вино с автографом по цене 50 тысяч рублей за бутылку
Музыкант-иноагент Андрей Макаревич* продает в Израиле коллекционное вино, изготовленное из винограда с территорий, которые международное право считает оккупированными палестинскими землям. Каждая бутылка уходит более чем за 600 долларов, пишет РИА Новости.
Одна бутылка красного сухого вина «3 Cats» с автографами Макаревича* и его супруги, израильтянки Эйнат Кляйн, стоит 2018 шекелей (около 628 долларов, либо 50 тысяч рублей).
Производитель позиционирует этот бленд из сортов Каберне Совиньон, Каберне Фран и Пети Вердо как ограниченный тираж первого винтажа их винодельни Einat Winery.
«Виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле», — говорится в материале.Речь идет о северной части Западного берега реки Иордан, который Израиль оккупировал в 1967 году. Палестинцы претендуют на эти земли для создания собственного государства.
Без автографов Макаревича* и Кляйн бутылка того же «3 Cats» падает в цене примерно в десять раз — стоимость продукции опускается до 62 долларов. Для продвижения своего бренда звездная пара регулярно проводит дегустации и тематические мероприятия.
Ранее сообщалось, что Макаревич* завершил свою последнюю бизнес-инициативу в России после того, как суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и прекратил охрану товарного знака «Смак».