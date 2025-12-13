Макаревич* продает в Израиле вино с автографом по цене 50 тысяч рублей за бутылку

13 декабря 2025, 04:45

Андрей Макаревич* и Эйнат Кляйн (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Музыкант-иноагент Андрей Макаревич* продает в Израиле коллекционное вино, изготовленное из винограда с территорий, которые международное право считает оккупированными палестинскими землям. Каждая бутылка уходит более чем за 600 долларов, пишет РИА Новости.





Одна бутылка красного сухого вина «3 Cats» с автографами Макаревича* и его супруги, израильтянки Эйнат Кляйн, стоит 2018 шекелей (около 628 долларов, либо 50 тысяч рублей).



Производитель позиционирует этот бленд из сортов Каберне Совиньон, Каберне Фран и Пети Вердо как ограниченный тираж первого винтажа их винодельни Einat Winery.





«Виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле», — говорится в материале.