Макаревич* продает в Израиле вино с автографом по цене 50 тысяч рублей за бутылку

Андрей Макаревич* и Эйнат Кляйн (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Музыкант-иноагент Андрей Макаревич* продает в Израиле коллекционное вино, изготовленное из винограда с территорий, которые международное право считает оккупированными палестинскими землям. Каждая бутылка уходит более чем за 600 долларов, пишет РИА Новости.



Одна бутылка красного сухого вина «3 Cats» с автографами Макаревича* и его супруги, израильтянки Эйнат Кляйн, стоит 2018 шекелей (около 628 долларов, либо 50 тысяч рублей).

Производитель позиционирует этот бленд из сортов Каберне Совиньон, Каберне Фран и Пети Вердо как ограниченный тираж первого винтажа их винодельни Einat Winery.

«Виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле», — говорится в материале.
Речь идет о северной части Западного берега реки Иордан, который Израиль оккупировал в 1967 году. Палестинцы претендуют на эти земли для создания собственного государства.

Без автографов Макаревича* и Кляйн бутылка того же «3 Cats» падает в цене примерно в десять раз — стоимость продукции опускается до 62 долларов. Для продвижения своего бренда звездная пара регулярно проводит дегустации и тематические мероприятия.

Ранее сообщалось, что Макаревич* завершил свою последнюю бизнес-инициативу в России после того, как суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и прекратил охрану товарного знака «Смак».

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева

