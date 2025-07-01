01 июля 2025, 12:25

Певец Андрей Макаревич* продаёт посуду из фарфора в России

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram**, @makarevich_andrey_official)

Уехавший за границу лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* продолжает зарабатывать в России. Как пишет издание «Абзац», в продаже до сих пор числятся выпущенные 15 лет назад изделия Императорского фарфорового завода с рисунками музыканта.