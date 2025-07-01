Макаревич* продолжает зарабатывать в России
Уехавший за границу лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* продолжает зарабатывать в России. Как пишет издание «Абзац», в продаже до сих пор числятся выпущенные 15 лет назад изделия Императорского фарфорового завода с рисунками музыканта.
Так, стоимость тарелки с графикой Макаревича* начинается от 3 тысяч рублей, а самым дорогим предметом является сервиз «Five о'кот», его цена — 78 тысяч рублей.
По словам вице-президента Гильдии оценщиков Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Михаила Перченко, Андрей Макаревич* — дорогой художник. Благодаря участию в выставках он смог дорого продать свои работы.
Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич* получил докторскую степень «за пользу обществу и человечеству в целом» в израильском Университете им. Бен-Гуриона.
*признан иноагентом.
**запрещён в РФ.
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