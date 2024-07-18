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Максим Фадеев хочет зарегистрировать картинку Глюк'oZа как товарный знак

18 июля 2024, 19:37
Фото: iStock/Berezko

Фото: iStock/Berezko

Композитор Максим Фадеев подал заявку на регистрацию картинки с персонажем Глюк'oZа в качестве товарного знака. Соответствующая информация размещена на сайте Роспатента, сообщает РБК. Заявка предполагает возможность использования знака при производстве пива, вина и крепкого алкоголя, указано в сообщении.


«Относительно планов по выпуску алкогольных напитков под этим брендом — таких планов нет и быть не может. В планах — производство газированных энергетических безалкогольных напитков», — пояснил РБК представитель пресс-службы лейбла MALFA.
Ранее сообщалось, что певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним, после того как тот раскритиковал появление Натальи на скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой и решил перезапустить проект.

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#производство
#проект
#певица
#шоу-бизнес
#патент
Жена Джигана должна налоговой несколько миллионов рублей
Mash: блогерша Оксана Самойлова задолжала ФНС почти 4 млн рублей
18 июля 2024, 15:46

Фото: iStock/blinow61

Модель и блогер Оксана Самойлова должна Федеральной налоговой службе 3,82 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что по сравнению с прошлым годом, долг жены рэпера Джигана сократился на 46,5 млн. В мае 2023 года знаменитость была должна налоговой более 50 млн рублей.

Причина финансовых трудностей заключается в неуспешном бизнесе Самойловой. Большинство ее компаний, среди которых ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшел», не приносят никакой прибыли.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#блогер
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#шоу-бизнес
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Жена Познера не подтвердила госпитализацию мужа
18 июля 2024, 15:19

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Жена журналиста Владимира Познера опровергла слухи о его госпитализации в связи с онкологией.
В беседе с RT она отметила, что Познер не проходил процедуру химеотерапии.

До этого западные СМИ писали о том, что президент США Джо Байден заболел COVID-19 в самый неподходящий момент.

«Он взял паузу в кампании на время восстановления. Вопрос, который становится все более актуальным для Вашингтона и всей страны, — надолго ли?» — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение Politico.

Ранее представитель Леонида Каневского сообщала об отсутствии опухоли у телеведущего.

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#здоровье
#селебрити
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В эксклюзивном лимузине Аллы Пугачевой поселились бомжи
18 июля 2024, 02:36

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Эксклюзивный десятиметровый лимузин Hummer, который подарил Алле Пугачевой Филипп Киркоров на день рождения, обнаружили в поле в Краснодарском крае. В нем поселились бездомные, выяснил «КП».
Певица каталась по Москве в белоснежном лимузине с розовым салоном в 90-е годы, но после развода с Киркоровым оставила автомобиль экс-супругу. Киркоров изначально хотел его продать на аукционе, озвучив стартовую цену — 250 тысяч евро. Позже артист отказался от этой затеи, решив отправить Hummer в российский «Автомузей», но не удалось.

Все это время лимузин стоял во дворе дома, где проживал Бедрос Киркоров. Друг семьи артиста Константин рассказал изданию, что отец певца и его помощник следили за лимузином. Позже Константин предложил поставить Hummer к себе в гараж. Как оказалось, автомобиль Пугачевой угнал водитель друга.

«Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле. В машине, в которой когда-то возили звезд шоу-бизнеса, поселились бомжи», — рассказал мужчина.
Изначально Бедрос хотел отдать авто на ремонт, чтобы сын не расстраивался, но его уговорили этого не делать, поскольку в лимузине «уже весь кузов проржавел, ремонтировать там нечего, да и модель давно вышла из моды».

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Налоговая инспекция заблокировала счета актёра Павла Прилучного
17 июля 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Банковские счета актёра Павла Прилучного заблокированы Федеральной налоговой службой. Он не предоставил в срок налоговую декларацию.
Теперь актёр не может пользоваться счетами в трёх банках, которые обслуживают его в качестве индивидуального предпринимателя, передаёт телеграм-канал SHOT. Причина — просроченная налоговая декларация. Актёр должен был предоставить финансовую отчётность о своей творческой деятельности в фискальные органы до 3 июля, но не сделал этого, возможно, просто забыл. Теперь звезде экрана предстоит разбираться с налоговыми инспекторами.

В настоящее время также продолжается непростое судебное разбирательство Прилучного с бывшей женой Агатой Муцениеце. Актёр пытается обжаловать сумму алиментов на сына и дочь. Судятся экс-супруги и по поводу того, с кем останутся жить дети.

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#актёр
#суд
#фнс
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«Откроет передницу»: как Успенская публично унизила Киркорова и почему он уменьшил сумму иска на 5 млн
Киркоров требует 5 миллионов у Успенской: из-за чего судятся артисты
16 июля 2024, 19:21

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Журналист Алена Жигалова, на канале которой было опубликовано скандальное интервью с певицей Любовью Успенской, принесла Филиппу Киркорову публичные извинения. Суд мировое соглашение удовлетворил и, похоже, конфликт между представителями российского шоубиза исчерпан. О том, чем королева шансона оскорбила эстрадного артиста и что Киркоров требовал от нее в суде расскажет редакция «Радио 1».

Иск Киркорова к Любови Успенской


Причиной для подачи иска Филиппа Киркорова к своей коллеге по сцене стало интервью, которое Успенская дала блогеру Алене Жигаловой в октябре 2023 года. В беседе с журналисткой певица назвала Киркорова женоненавистником и упрекнула его в том, что он позволял себе некоторые вольности на публике.

«Он очень изменился, ведет себя недостойно. Мне стыдно даже за него. Неужели он не думает о том, что есть дети, которые видят, как он приходит на программы, снимает штаны, показывает пятую точку? Пусть еще откроет передницу. Почему он ее не показывает? <…> Он женоненавистник. Он избил женщину», — критиковала певца Успенская.

Киркоров был оскорблен высказываниями певицы и обратился в суд с иском о взыскании с обидчицы и журналистки, опубликовавшей интервью, 10 млн рублей.

Сторона защиты Успенской заявляла, что суду будут представлены доказательства, которые позволят объяснить нелестную оценку Киркорова.

«Нам придется, конечно, все подтверждающие материалы, которые были в отношении Филиппа Киркорова, в том числе в СМИ, представить в суд. Начиная, пожалуй, с «розовой кофточки» и завершая «голой вечеринкой», потому что все это — материалы, характеризующие личность», — заявляла адвокат Успенской Сенина.

Из-за принесенных публичных извинений со стороны Жигаловой, опубликовавшей интервью с оскорблениями певца, Киркоров заявил о намерении снизить сумму компенсации морального вреда с 10 до 5 миллионов рублей по иску о защите чести и достоинства. Таким образом, Успенской придется заплатить половину от общей суммы требования.

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Конфликт из-за пластического хирурга


Конфликт из-за высказываний Успенской в интервью оказался не единственным. Коллеги по сцене также не сошлись во мнениях по поводу профессионализма пластического хирурга Тимура Хайдарова. В 2023 году Успенская заявила о своем намерении подать на него в суд из-за некачественно оказанных услуг.

«Да, мне не понравился результат, я переделала все в другой клинике. То, что он на ровном месте назвал меня вымогательницей и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну — это его уровень профессионализма и осознанности», — негодовала певица.


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова


Филипп Киркоров звездного врача поддержал и категорически не согласился с мнением певицы.

«Она нецензурно выражалась по отношению ко мне, к Тимуру. А я ей помог в ряде вопросов — с телевизионными программами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил», — сказал Киркоров.

Конфликт из-за караоке


Ранее певица уже признавалась в том, что ее отношения с Киркоровым оставляют желать лучшего. В 2017 году недопонимания между артистами возникли из-за караоке-клуба, руководителем которого была Успенская. Тогда Киркоров посчитал, что она хочет переманить аудиторию из его схожего по тематике заведения.

«У Филиппа всегда происходит одинаково: сегодня ты — лучший друг, а завтра — враг», — комментировала конфликт Успенская.

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#киркоров
#шоу-бизнес
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Суд утвердил мировое соглашение Киркорова и Жигаловой по иску к Успенской
16 июля 2024, 17:31

Фото: Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Представители Филиппа Киркорова сообщили, что он не будет продолжать судебные разбирательства с блогером и не имеет к ней претензий.
Замоскворецкий суд Москвы утвердил мировое соглашение между Филиппом Киркоровым и Алёной Жигаловой в деле о защите чести и достоинства. Иск был подан в отношении Любови Успенской.

«Суд определил утвердить мировое соглашение между Алёной Жигаловой и Филиппом Киркоровым. В ходе судебного заседания представители Киркорова заявили, что певец отказывается от всех исковых требований к Жигаловой и не имеет к ней претензий», — сообщили в ТАСС.

После этого суд прекратил производство по делу в части требований, касающихся Алёны Жигаловой.

Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую после того, как она дала интервью Алёне Жигаловой. По словам представителей певца, в этом интервью Успенская задела его честь и достоинство, назвав его «женоненавистником». Несмотря на это, Киркоров решил не отказываться от иска против Успенской.

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Планирую построить с ней жизнь: Джарахов рассказал об отношениях с певицей MONA

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#суд
#певец
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#производство
#любовь
#интервью
#киркоров
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Планирую построить с ней жизнь: Джарахов рассказал об отношениях с певицей MONA
14 июля 2024, 20:00

Фото: Радио 1

Российский блогер, рэпер и шоумен Эльдар Джарахов рассказал о новых отношениях.
«Я планирую построить с ней свою жизнь», — заявил Джарахов на полях фестиваля VK FEST, говоря о певице MONA.

К слову, на мероприятие блогер пришёл в футболке с её изображением.

Роман Джарахова и певицы разворачивается очень интересно. Сперва девушка поделилась фотографией, на которой сидит в окружении 5001 гвоздики, подаренных тайным поклонником. Спустя недолгое время Эльдар Джарахов пригласил на свидание Мону, разместив свое приглашение на огромном баннере у Москвы-Сити.

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#блогер
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Плющенко заявил о намерении открыть реабилитационный центр для спортсменов
14 июля 2024, 15:08

Фото: Радио 1

Фигурист Евгений Плющенко заявил, что планирует сделать реабилитационный центр для спортсменов.
Заслуженный мастер спорта России пообщался с журналистами на площадке VK Fest и рассказал о развитии академии «Ангелы Плющенко».

«Мне хочется помочь талантливым детям. Мне хочется помочь людям, которые живут не в достатке, но у них мегаталантливые дети. Что мы планируем (сделать) в «Ангелах»: школу тенниса, футбола, падел-тенниса. Мы открываем в течение года ещё одну новую ледовую арену и возглавит школу хоккея Валерий Каменский», — поделился спортсмен.

Плющенко считает, что развивать спорт необходимо не только в мегаполисах, но ещё и в небольших городках и деревнях. Он также заявил, что планирует открыть центр для реабилитации спортсменов.

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Российская панк-группа «Кис-кис» отвергла обвинения в финансировании ВСУ
#фигурное катание
#спорт
#реабилитация
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Российская панк-группа «Кис-кис» отвергла обвинения в финансировании ВСУ
13 июля 2024, 17:34

Фото: istockphoto/JoseASReyes

Российская группа «Кис-кис», творящая в стиле панк-рок, отвергла обвинения в свой адрес в финансировании ВСУ. Они назвали подобные инсинуации дискредитацией музыкального коллектива.
На своей странице в социальной сети музыканты опубликовали официальное обращение, в котором заявили, что никогда и никого не призывали выходить на акции протеста против специальной военной операции и не финансировали ВСУ. Они назвали такие нападки клеветническими и направленными на дискредитацию музыкального коллектива. Таким образом музыканты ответили на пост главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в котором она анонсировала обращение в Генпрокуратуру из-за концертов группы в России.

Артисты отметили, что они продолжают жить и работать в России, их деятельность не запрещена, а в марте 2024 года они участвовали в сборе средств для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

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