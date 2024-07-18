Максим Фадеев хочет зарегистрировать картинку Глюк'oZа как товарный знак

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Композитор Максим Фадеев подал заявку на регистрацию картинки с персонажем Глюк'oZа в качестве товарного знака. Соответствующая информация размещена на сайте Роспатента, сообщает РБК. Заявка предполагает возможность использования знака при производстве пива, вина и крепкого алкоголя, указано в сообщении.
«Относительно планов по выпуску алкогольных напитков под этим брендом — таких планов нет и быть не может. В планах — производство газированных энергетических безалкогольных напитков», — пояснил РБК представитель пресс-службы лейбла MALFA.Ранее сообщалось, что певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним, после того как тот раскритиковал появление Натальи на скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой и решил перезапустить проект.
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