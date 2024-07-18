Максим Фадеев хочет зарегистрировать картинку Глюк'oZа как товарный знак

Журналист Алена Жигалова, на канале которой было опубликовано скандальное интервью с певицей Любовью Успенской, принесла Филиппу Киркорову публичные извинения. Суд мировое соглашение удовлетворил и, похоже, конфликт между представителями российского шоубиза исчерпан. О том, чем королева шансона оскорбила эстрадного артиста и что Киркоров требовал от нее в суде расскажет редакция «Радио 1».