Максим Галкин* исполнил «Ветер перемен» дуэтом с Монеточкой*

29 декабря 2025, 19:54

Максим Галкин* (Фото: Instagram*** @maxgalkinru)

Комик Максим Галкин* и певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) исполнили песню дуэтом в новогоднем эфире телеканала «Дождь**».





Артисты выбрали композицию «Ветер перемен» Максима Дунаевского на стихи Наума Олева из фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Этот номер завершил праздничный выпуск. В конце выступления Галкин* и Монеточка* поздравили зрителей с наступающим 2026 годом и выразили надежду на перемены.



Алла Пугачёва прокомментировала выступление в своём блоге.

«Молодцы! Это было чудесно», — написала она.