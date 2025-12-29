Достижения.рф

Максим Галкин* исполнил «Ветер перемен» дуэтом с Монеточкой*

Максим Галкин* (Фото: Instagram*** @maxgalkinru)

Комик Максим Галкин* и певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) исполнили песню дуэтом в новогоднем эфире телеканала «Дождь**».



Артисты выбрали композицию «Ветер перемен» Максима Дунаевского на стихи Наума Олева из фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Этот номер завершил праздничный выпуск. В конце выступления Галкин* и Монеточка* поздравили зрителей с наступающим 2026 годом и выразили надежду на перемены.

Алла Пугачёва прокомментировала выступление в своём блоге.

«Молодцы! Это было чудесно», — написала она.
Ранее на караоке-фестивале в Молдавии состоялся интересный совместный номер. Валерий Меладзе и Максим Галкин* исполнили песню дуэтом.

Ольга Щелокова

