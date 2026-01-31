Более 200 человек погибли после обрушения колтановой шахты на востоке ДРК
На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) обрушилась колтановая шахта в Рубайя. Из-за этого погибло более 200 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря назначенного повстанцами губернатора провинции Северное Киву Лубумбу Камбере Муису.
Согласно материалу, обрушение произошло в среду. Изначально точное число жертв оставалось неясным.
«Мама, люблю тебя. Увидимся позже»: Маколей Калкин эмоционально отреагировал на смерть Кэтрин О’Хары
Муису отметил, что среди пострадавших были не тольно шахтеры, но также женщины и дети. Некоторых людей удалось спасти в последний момент, они получили тяжёлые травмы. По последней информации, погибло не менее 227 человек.
Ранее сообщалось, что в Москве у станции метро «Площадь Ильича» произошёл конфликт между двумя прохожими, который закончился смертью одного из них. Полиция задержала 34-летнего нападавшего.
30 января в Израиле в результате дорожно-транспортного происшествия погибла известная модель и актриса Таль Беркович.