Мари Краймбрери и Дава улетели в Сочи перед родами

Мари Краймбрери (Фото: Telegram @marikraimbrery)
Певица Мари Краймбрери и Дава (Давид Манукян) улетели в Сочи перед родами. Об этом влюбленные сообщили в соцсети.
Пара арендовала роскошную виллу с видом на горы. Также там есть подогреваемый бассейн и мангальная зона.
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«Вот такой вид на горы я буду видеть и плавать, а потом жарить шашлыки. И вместе с любимой пойдем в баню. А, нет, тебе же нельзя. Значит один пойду в баню. Вместе потом кофе попьем, который ты сделаешь», — похвастался Дава.
Фото: Telegram @davatelegaПри этом Мари, находящаяся на большом сроке беременности, отметила, что приехала в Сочи не только отдыхать, но и работать. Артистка планирует дописать тексты для нового альбома.
«Вилла с невероятным видом на горы. Дописывать тексты в альбом именно так было моей мечтой», — заявила Краймбрери.
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Элина Позднякова