Мария Горбань подарила супругу авто более чем за 7 млн рублей

Мария Горбань и Кирилл Зоткин (Фото: Инстаграм* @gorban_masha)
Актриса Мария Горбань купила своему мужу Кириллу Зоткину Porsche 911 Carrera 4S, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Актриса приобрела уже подержанную иномарку.
Со слов автоэксперта Марии Посеницкой, такую же машину с пробегом можно купить примерно за 7 миллионов 200 тысяч рублей. Новый автомобиль стоил бы намного дороже — порядка 20 миллионов, в зависимости от комплектации.
В личном блоге Горбань опубликовала видео с обновкой мужа. Она выбрала машину синего цвета.
Ранее жена задержанного комика Нурлана Сабурова купила игрушку-монстра Лабубу за 120 тысяч рублей. Фолловеры возлюбленной юмориста посмеялись над своевременной «распаковочкой».
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Со слов автоэксперта Марии Посеницкой, такую же машину с пробегом можно купить примерно за 7 миллионов 200 тысяч рублей. Новый автомобиль стоил бы намного дороже — порядка 20 миллионов, в зависимости от комплектации.
В личном блоге Горбань опубликовала видео с обновкой мужа. Она выбрала машину синего цвета.
«Прям под мою синюю сумку подходит. Красивая какая машина. Поздравляю. С днем рождения, любимый!», — обратила внимание Мария.
Ранее жена задержанного комика Нурлана Сабурова купила игрушку-монстра Лабубу за 120 тысяч рублей. Фолловеры возлюбленной юмориста посмеялись над своевременной «распаковочкой».
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Ольга Енгалычева