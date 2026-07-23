23 июля 2026, 09:44

Ирина Мирошниченко (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ирину Мирошниченко называли одной из самых красивых актрис советского кино, а ее творческая биография стала примером редкого профессионального успеха. Однако за громкими ролями скрывалась личная драма, о которой она сама говорила с сожалением. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Детство и путь к мечте Ирины Мирошниченко Дебют, который едва не стоил карьеры Первый брак, аборт и сожаление всей жизни Любовь, которая разрушила две семьи Слухи о романе с Ефремовым и музыкальная карьера Последние годы Ирины Мирошниченко

Детство и путь к мечте Ирины Мирошниченко

Ирина Мирошниченко (фото: РИА Новости/Израиль Озерский)

Дебют, который едва не стоил карьеры

«Поражала ее целеустремленность, желание во всем участвовать, ее невероятная жажда работы, желание быть всегда в деле, в центре. Ее красота, которая восхищала, причем не просто природная, а то, как она ее несла. Я никогда не видела, чтобы Ирина Петровна, вне зависимости от возраста или самочувствия, пришла без красной помады и в простой одежде. Она соблюдала стиль и понимала в тенденциях моды. Даже если репетиция проходила в 10 утра, она была при белых локонах и с маникюром», — вспоминала актриса и режиссер Марина Брусникина.

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Первый брак, аборт и сожаление всей жизни

«Он ввел меня в мир писателей, художников, артистов, режиссеров. В мир элиты и богемы. Открыл многие двери. А уже после нашего развода говорил: „Ира была моей лучшей женой“. Я не испытывала к первому мужу ни большой любви, ни страсти. Но мне с ним было хорошо. Жалею, что не сохранила наш брак», — рассказывала Мирошниченко.

«Миша Шатров был страшным бабником. Он приходил в Школу-студию МХАТ, где учились красивые девушки, и откровенно их снимал. С Мишей переспали многие будущие актрисы, но женился он на Ире, которая была моложе него. Причем Мирошниченко женила на себе Шатрова, когда училась на первом курсе. Точно знаю, что Миша не горел желанием связывать себя узами брака, но Ира как-то его убедила. Во время их совместной жизни Шатров оставался гулякой. А Ира закрывала на его увлечения глаза».

«Я понимала — и Миша это прекрасно понимал, — что мне нужно стать актрисой, чтобы быть тем, кем я стала. Это невозможно — прекратить все и заняться семейной жизнью. И мы все время все это (рождение ребенка — прим. ред.) как-то откладывали».

Ирина Мирошниченко (фото: РИА Новости/Шахвердиев)

Любовь, которая разрушила две семьи

«Мы все сломали и пытались создать свою семью. Но я считаю, что это была, конечно, ошибка», — говорила позднее Мирошниченко.

Работал слесарем, фиктивно женился и предал возлюбленную: каким был актёр Игорь Золотовицкий и как прошли последние дни его жизни?

«Мы были в гражданском браке, и он не предлагал (выйти замуж — прим. ред.). Были оба уже свободны и знали, что такое брак, и нам не был нужен штамп в паспорте. Мы замечательно вместе жили, нам было легко и просто. Я считала его всегда своим мужем», — делилась артистка.

«Такого замечательного, умного, красивого, благородного, талантливого мужика едва не довела до того, что он хотел наложить на себя руки. Выпила всю его кровь. А Игорь... Он любил ее без ума. Несмотря ни на что».

«У него уже было туго с работой, а я играла в одном крайне важном спектакле. Мы не могли себе позволить такую роскошь, понимали, что это невозможно. Хотя я очень об этом жалею».

Ирина Мирошниченко (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Слухи о романе с Ефремовым и музыкальная карьера

Последние годы Ирины Мирошниченко

Умер звезда сериала «Тайны следствия» Дмитрий Поднозов. Как он боролся с тяжёлым заболеванием и почему до последнего скрывал семью?

«С возрастом в ней появлялось все больше позитива к людям, и жажда быть нужной только возрастала. Она участвовала во всем, в чем только можно, сама проявляла инициативу, цеплялась за любую возможность».