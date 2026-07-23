Три брака, аборт и выкидыш: личные трагедии Ирины Мирошниченко. О чём актриса жалела всю жизнь?
Ирину Мирошниченко называли одной из самых красивых актрис советского кино, а ее творческая биография стала примером редкого профессионального успеха. Однако за громкими ролями скрывалась личная драма, о которой она сама говорила с сожалением. Подробности – в материале «Радио 1».
Детство и путь к мечте Ирины Мирошниченко
Ирина Мирошниченко прославилась еще в молодости и стала одной из самых ярких звезд советского кинематографа. Ее необычная внешность и талант открыли дорогу к десяткам ролей в театре и кино, а режиссеры видели в ней совершенно разные образы — от чеховских героинь до Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев».
Будущая артистка родилась в Барнауле, куда ее мать была эвакуирована во время Великой Отечественной войны. После войны семья вернулась в Москву и долгое время жила очень скромно. Мать Екатерина Мирошниченко сама мечтала о сцене, однако из-за репрессий в отношении первого мужа актерская карьера не сложилась. Именно поэтому она решила сделать все возможное, чтобы дочь смогла осуществить эту мечту.
В детстве Ирина училась игре на скрипке в школе при училище имени Гнесиных, занималась французским языком, посещала театральную студию Владимира Андреева, а затем поступила в Школу-студию МХАТ.
Дебют, который едва не стоил карьеры
Еще студенткой третьего курса Мирошниченко получила роль старшей сестры Кольки в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Однако участие в съемках без разрешения руководства было нарушением правил учебного заведения.
Будущую звезду едва не исключили из Школы-студии МХАТ. Ограничиться выговором удалось благодаря заступничеству однокурсника Владимира Меньшова.
Вскоре талант молодой актрисы оценили ведущие режиссеры страны. Андрей Тарковский увидел в ней идеальную Марию Магдалину для фильма «Андрей Рублев», а Андрей Кончаловский спустя несколько лет пригласил ее на роль Елены Андреевны Серебряковой в картине «Дядя Ваня». Ради роли Марии в фильме «Это сладкое слово — свобода!» актриса даже изменила внешность — надела темный парик и закрасила брови, чтобы убедить режиссера Витаутаса Жалакявичюса.
Во МХАТе Мирошниченко быстро стала одной из главных актрис труппы. Она сыграла восемь ролей в постановках по Чехову, а художественный руководитель Олег Ефремов не представлял театр без нее.
«Поражала ее целеустремленность, желание во всем участвовать, ее невероятная жажда работы, желание быть всегда в деле, в центре. Ее красота, которая восхищала, причем не просто природная, а то, как она ее несла. Я никогда не видела, чтобы Ирина Петровна, вне зависимости от возраста или самочувствия, пришла без красной помады и в простой одежде. Она соблюдала стиль и понимала в тенденциях моды. Даже если репетиция проходила в 10 утра, она была при белых локонах и с маникюром», — вспоминала актриса и режиссер Марина Брусникина.
Даже в пандемию артистка продолжала выходить на сцену, а в 2022 году сыграла свой сотый спектакль.
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Первый брак, аборт и сожаление всей жизни
Замуж Мирошниченко вышла очень рано — в 18 лет. Ее избранником стал драматург Михаил Шатров, племянник Самуила Маршака, уже известный писатель и партийный деятель.
Он познакомил молодую супругу с представителями творческой элиты, помог войти в круг известных писателей, режиссеров и актеров.
«Он ввел меня в мир писателей, художников, артистов, режиссеров. В мир элиты и богемы. Открыл многие двери. А уже после нашего развода говорил: „Ира была моей лучшей женой“. Я не испытывала к первому мужу ни большой любви, ни страсти. Но мне с ним было хорошо. Жалею, что не сохранила наш брак», — рассказывала Мирошниченко.
При этом вокруг семьи ходило немало слухов. Актер Всеволод Шиловский утверждал:
«Миша Шатров был страшным бабником. Он приходил в Школу-студию МХАТ, где учились красивые девушки, и откровенно их снимал. С Мишей переспали многие будущие актрисы, но женился он на Ире, которая была моложе него. Причем Мирошниченко женила на себе Шатрова, когда училась на первом курсе. Точно знаю, что Миша не горел желанием связывать себя узами брака, но Ира как-то его убедила. Во время их совместной жизни Шатров оставался гулякой. А Ира закрывала на его увлечения глаза».
Сама актриса эти разговоры никогда не подтверждала и говорила, что муж поддерживал ее профессиональные стремления.
Когда Мирошниченко забеременела, ей предложили роль в фильме «Их знали только в лицо». По словам актрисы, именно супруг предложил сделать аборт, чтобы она могла продолжить карьеру.
«Я понимала — и Миша это прекрасно понимал, — что мне нужно стать актрисой, чтобы быть тем, кем я стала. Это невозможно — прекратить все и заняться семейной жизнью. И мы все время все это (рождение ребенка — прим. ред.) как-то откладывали».
Позже именно отсутствие детей она называла своей самой большой жизненной болью.
Любовь, которая разрушила две семьи
Причиной распада первого брака стала новая любовь. Во время съемок фильма «Это сладкое слово — свобода!» Мирошниченко познакомилась с литовским режиссером Витаутасом Жалакявичюсом.
Оба были несвободны, однако роман вспыхнул стремительно. Позже актриса открыто призналась, что именно измена стала причиной развода с Шатровым.
«Мы все сломали и пытались создать свою семью. Но я считаю, что это была, конечно, ошибка», — говорила позднее Мирошниченко.
По рассказам, после появления слухов о романе жена режиссера приехала в Москву и просила Михаила Шатрова вмешаться, чтобы сохранить семьи. Однако это не помогло.
После разводов Мирошниченко и Жалакявичюс поженились, но семейная жизнь оказалась совсем не похожей на красивую историю любви. Бытовые проблемы быстро разрушили отношения, и уже через несколько месяцев супруги расстались.
Позже актриса признавалась, что сожалела о боли, причиненной бывшему мужу.
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Во второй половине 1970-х Мирошниченко начала отношения с актером Игорем Васильевым. Они познакомились давно, но по-настоящему сблизились во время съемок фильма «Единственная дорога».
«Мы были в гражданском браке, и он не предлагал (выйти замуж — прим. ред.). Были оба уже свободны и знали, что такое брак, и нам не был нужен штамп в паспорте. Мы замечательно вместе жили, нам было легко и просто. Я считала его всегда своим мужем», — делилась артистка.
Коллеги считали их красивой и гармоничной парой. Однако отношения постепенно осложнились. По словам самой Мирошниченко, у нее было очень много работы, тогда как у Васильева с ролями стало сложнее, он начал выпивать в компании друзей и поклонников.
Всеволод Шиловский оценивал эту историю иначе:
«Такого замечательного, умного, красивого, благородного, талантливого мужика едва не довела до того, что он хотел наложить на себя руки. Выпила всю его кровь. А Игорь... Он любил ее без ума. Несмотря ни на что».
Главной трагедией пары стала потеря ребенка. По словам Мирошниченко, ей необходимо было лечь в больницу на сохранение беременности, однако она отказалась, поскольку не хотела лишиться важных ролей.
Позже она вспоминала:
«У него уже было туго с работой, а я играла в одном крайне важном спектакле. Мы не могли себе позволить такую роскошь, понимали, что это невозможно. Хотя я очень об этом жалею».
После этой трагедии супруги постепенно отдалились друг от друга и расстались.
Слухи о романе с Ефремовым и музыкальная карьера
После расставания Мирошниченко приписывали роман с художественным руководителем театра Олегом Ефремовым, известным своей любвеобильностью. Сама актриса подобные разговоры не комментировала и всегда отзывалась о нем исключительно с большим уважением.
Некоторое время она состояла в отношениях с композитором Андреем Никольским, который был значительно моложе нее. Именно благодаря ему Мирошниченко начала профессионально заниматься музыкой. Она выпустила несколько пластинок, исполняла песни на русском и французском языках, гастролировала не только по России, но и за рубежом.
При этом актриса принципиально отказывалась от пластических операций, считая, что не хочет скрывать естественное старение и терять собственную индивидуальность.
Последние годы Ирины Мирошниченко
В 2018 году Мирошниченко потеряла самого близкого человека — свою крестницу. Организацию похорон она полностью взяла на себя, а затем практически сразу отправилась на фестиваль.
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Несмотря на возраст, актриса продолжала активно работать, участвовать в творческих вечерах и спектаклях.
Марина Брусникина говорила:
«С возрастом в ней появлялось все больше позитива к людям, и жажда быть нужной только возрастала. Она участвовала во всем, в чем только можно, сама проявляла инициативу, цеплялась за любую возможность».
В 2022 году Ирина Мирошниченко отметила 80-летие творческим вечером в МХТ имени Чехова, где ее поздравляли коллеги и друзья.
Однако вскоре после юбилея она практически перестала выходить из дома и редко появлялась в театре.
Летом 2023 года актриса почувствовала себя плохо. Сообщалось, что сначала она пыталась лечиться самостоятельно, после чего была госпитализирована с тяжелой формой гриппа. Позже в СМИ появились сообщения о многочисленных осложнениях, среди которых назывались проблемы с сердцем, пневмония, тромбоз, сепсис и другие тяжелые состояния. Затем Мирошниченко ввели в медикаментозную кому.
3 августа 2023 года Ирина Мирошниченко умерла, не приходя в сознание. Ей был 81 год. Причиной смерти называли полиорганную недостаточность вследствие септического шока.
Прощание с актрисой прошло в МХТ имени Чехова, которому она посвятила почти шесть десятилетий жизни. Похоронили Ирину Мирошниченко на Троекуровском кладбище на актерской аллее.
После смерти артистки две квартиры в центре Москвы и дача в ближнем Подмосковье перешли по наследству двум племянникам — детям ее родного брата Рудольфа.