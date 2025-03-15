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Слухи о романе с Жидковским и тайный возлюбленный: личная жизнь Марии Миногаровой

Мария Миногарова получила известность благодаря участию в проекте «Топ-модель по-русски», девушка не выиграла в шоу, но перебралась в Москву и стала суперпопулярной Instagram*-моделью и телеведущей. Об успехе простой девушки из Краснодара читайте в материале «Радио 1».


Ранние годы


Мария Миногарова (Фото: Instagram*@minogarova)

Мария Миногарова появилась на свет 15 марта 1989 года в городе Краснодар. Её родители вовсе не из творческой семьи — папа архитектор и мама парикмахер. С ранних лет девочка грезила о модельной карьере. Однако одноклассники не находили ее привлекательной и часто дразнили из-за больших ушей. Переступив свои комплексы, Мария в старшей школе отправила заявку в модельное агентство, и, к ее удивлению, ее приняли. Уже в 17 лет она участвовала в показах коллекций одежды в торговых центрах и имела пусть небольшой, но свой доход.

После окончания школы Миногарова поступила на факультет управления и психологии Кубанского государственного университета. Будучи студенткой третьего курса, девушка начала подрабатывать внештатным корреспондентом местного телеканала. Закончив обучение, Мария продолжила работать в журналистике до известия о кастинге на проект «Топ-модель по-русски».

Модель попала на шоу среди многих прошедших отбор. Поговаривали, что ее взяли больше для массовки, но девушка смогла проявить себя и вошла в пятерку лучших участниц.

Модельная карьера


Мария Миногарова (Фото: Instagram*@minogarova)

После шоу Миногарова начала путь в модельном мире. Она была настоящей звездой на подиумах Милана, Нью-Йорка и других модных столиц. Начав карьеру в модельном агентстве Point, Миногарова заключила свой первый контракт. В период с 2011 по 2013 год она жила и работала в Милане, где сотрудничала с известными дизайнерами на показах в Париже, Каннах, Ницце и Монте-Карло.

В 2015 году Мария стала лучшей моделью сезона на Russian Fashion Week в Москве. В ноябре 2017 года она стала официальным представителем Недели шопинга Glamour и регулярно появлялась на страницах модных журналов.

Телеведущая и актриса


Мария Миногарова (Фото: Instagram*@minogarova)

В 2017 году Мария Миногарова приняла участие в шоу «Камеди Клаб» в качестве приглашённой звезды. Также в том же году она приняла участие в интеллектуальной игре «Где логика?», где её напарницей стала Ида Галич, не менее известная блогер и близкая подруга. В паре с Марией они соревновались с дуэтом «Сестры Зайцевы».

В октябре 2017 года Мария приняла участие в рекламной кампании МАС, посвящённой линейке помад Retro Matte Liquid Lipcolour. Вместе с ней в рекламе снялись также Анастасия Ивлеева и Дакота.

Спустя год Мария Миногарова стала участницей известного телепроекта о путешествиях «Орёл и решка». А ещё в том же 2018 году она начала работать ведущей программы «Подиум», которая выходит на телеканале «Пятница!».

Вслед за телевидением Мария Миногарова решила покорять мир кинематографа и отправилась на актерские курсы к Юлии Ауг. Итогом занятий стали съемки в фильмах «Марафон желаний» и «Бег».

Личная жизнь


Мария Миногарова и Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@minogarova)

До проекта «Топ-модель по-русски» Мария Миногарова была в отношениях с Артуром, но после шоу пара распалась. Затем она познакомилась с владельцем ночного клуба Павлом Алексеевым и была с ним пять лет, но замуж за молодого человека модель не спешила, и пара тихо рассталась.

В интервью Мария говорила, что не стремится к замужеству и ей достаточно встреч с любимым. Модель долгое время не раскрывала имя нового избранника и опровергала слухи о романе с Алексеем Жидковским. Мария предпочитала быть «подругой на выходные», а не дружить постоянно.

В 2023 году она рассказала, что у нее есть парень, с которым она встречалась восемь лет назад. Фанаты вычислили, что в начале отношений ей было 27 лет, но не смогли идентифицировать его. Позже Мария раскрыла его имя — это музыкант Никита Забелин.

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Проблемы со здоровьем


В 2020 году Мария перенесла хирургическое вмешательство по удалению щитовидной железы. Ранее у неё были проблемы с гормональным фоном, которые отражались на её внешности и эмоциональном состоянии. Врачи рекомендовали не планировать беременность в течение пяти лет, но Мария не огорчилась, ведь она не стремилась к замужеству и материнству.

Чем модель занимается сейчас


Сейчас Мария Миногарова участвует в шоу «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота». На YouTube на канале «Дома долями» модель ведет рубрику «Модный подкаст». Кроме того, она ведет успешный блог и снимается в рекламе.

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Блогер Наталья Краснова пережила выкидыш
15 марта 2025, 18:46

Наталья Краснова (Фото: Инстаграм* @krasnovanatasha)

Наталья Краснова стала гостьей выпуска RuTube-шоу «Не Пруст», где ей пришлось ответить на откровенные вопросы. 44-летняя блогер призналась, что пережила потерю ребенка год назад.
«Год назад у меня произошёл выкидыш… Я ревела, наверное, с переменным успехом месяц», — поделилась Наталья.

Стоит отметить, что об этой трагедии Краснова никому не рассказывала.

Напомним, летом 2023 года Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз. Звезда решила сыграть свадьбу спустя год после третьего развода.

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Оставил след в искусстве и всю жизнь любил только одну женщину: каким был Александр Ширвиндт
15 марта 2025, 18:06

Александр Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

15 марта 2024 года легенда театра и кино Александр Ширвиндт ушёл из жизни. Актера любили за искрометные шутки, безупречные манеры и стиль настоящего джентльмена. А еще за невероятное обаяние, которое сделало его покорителем дамских сердец.
О том, как сложилась жизнь мэтра, расскажет редакция «Радио 1».

Биография Александра Ширвиндта


Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Его отец работал педагогом и скрипачом, а мать была актрисой, впоследствии стала главным редактором концертного отдела Московской филармонии.

Родители мечтали, что их сын станет музыкантом, поэтому Александра отдали в музыкальную школу. В детстве Ширвиндт не понимал, нравятся ли ему занятия музыкой, но при этом посещал все занятия. После пятого класса мальчика отчислили с пометкой «непригоден».

Вскоре стало ясно, что Александру больше нравится актёрское дело. Дом семьи регулярно посещали известные личности в сфере искусства. После окончания школы Ширвиндт подал документы в Театральное училище им. Щукина. Он поступил в 1950 году и был принят на актёрский курс Веры Львовой.

Карьера Александра Ширвиндта в театре


В 1956 году молодой человек с отличием окончил театральный институт, после чего попал в труппу Театра-студии киноактёра, но Александр пробыл там не долго.

Спустя год он попал в Московский театр «Ленком», где началась его знаменитая карьера. Артист проработал там до 1968 года, сыграв во многих знаменитых постановках, таких как «Чайка», «104 страницы про любовь», «Опасный возраст» и других.

В 1968 году Ширвиндт перешёл работать в театр на Малой Бронной. Его главными спектаклями на сцене театра стали «Ромео и Джульетта», «Как вам это понравится». Спустя несколько лет Александр стал служить в Московском театре Сатиры, где сначала он работал в качестве актёра, а после стал режиссёром.

Именно Театр сатиры стал для Ширвиндта вторым домом, в котором он до последнего выходил на сцену. Множество звездных ролей было сыграно в этот период — «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день».

Согласно мнению многих экспертов, расцвет художественного учреждения пришёлся именно на то время, когда в нём работал Александр Ширвиндт. По этой причине ему в 2000 году предложили стать художественным руководителем театра, хотя он фактически был им до этого. В 2015 году Театр сатиры стал одним из самых посещаемых — за год в нём побывали практически три миллиона зрителей.

В 2021 году Александр Анатольевич покинул пост худрука Театра сатиры, из-за проблем со здоровьем. На общем собрании труппы представили нового худрука Сергея Газарова, президентом избрали Ширвиндта.

Александр Ширвиндт (Фото: Инстаграм* @shirvindt)

Роли Александра Ширвиндта в кино


Дебют Александра в кино произошел в 1956 году в комедии «Она вас любит», где актер сыграл эпизодическую роль. В 1967 году Ширвиндт снялся в картине «Майор Вихрь». Одним из главных фильмов в своей карьере артист считал легендарную «Иронию судьбы, или С лёгким паром!». Режиссер Эльдар Рязанов после приглашал мэтра поработать в «Вокзале для двоих» и «Забытой мелодии для флейты».

Легендарный фильм «Трое в лодке, не считая собаки» не приобрел бы такую известность, если бы не знаменитое трио Ширвиндт, Державин и Миронов. Одно из последних появлений артиста на экране произошло в картине Людмилы Гурченко «Пёстрые сумерки» в 2009 году, где он сыграл джазового пианиста.

Личная жизнь Александра Ширвиндта


С любовью всей своей жизни Александр Ширвиндт познакомился еще в школьные годы. Нередко будущий артист приезжал в гости в дачный поселок НИЛ. В один из таких приездов 17-летний Саша обратил внимание на соседку — обаятельную и красивую. Ее звали Наталья Белоусова, для родных просто Тата. Как спустя много лет расскажет сам актер, сначала я ходил пить молоко у коровы, которую держали соседи, а потом обратил внимание на владелицу рогатого животного.

«Я влюбился впервые не в девушку, а в корову. У моей будущей жены на даче была корова. И я обожаю молоко до сих пор. А женился потому, что меня этим молоком угощали. Я влюбился в корову и попутно в будущую жену. Как только я женился, корову отняли. Советская власть. И вот я остался с женой, без коровы. И до сих пор мы живем без коровы. Сейчас вот появилась какая-то маленькая надежда… Если б было чем кормить, я бы купил корову. Чтобы замкнуть круг своей влюбленности», — пошутил мэтр.

В 1951 году начался школьный роман Александра Ширвиндта и Натальи Белоусовой. В окружении молодого человека, которого друзья считали ветреным, не верили, что этот роман продлится долго, но, вернувшись в Москву, пара продолжила встречаться. Вместе они решали, куда пойти учиться, болели друг за друга перед поступлением. Прежде чем узаконить отношения влюбленные встречались шесть лет.

В 1957 году Александр и Наталья поженились. В 1958 году у них родился сын — Михаил Ширвиндт.

Александр Ширвиндт с сыном Михаилом (Фото: Инстаграм* @shirvindt)

Несмотря на то что денег не хватало, молодые были счастливы. Ширвиндт постоянно писал любимой супруге письма, в которых рассказывал, как скучает, когда она рано уходила из дома или как он любит ее с малышом.

Примечательно, что в книге Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я» актриса заявила, что в Ширвиндта были влюблены все женщины Театра сатиры и даже жена главного режиссера, благодаря которой он и получал свои значимые роли.

«Егорова — женщина талантливая, но больная. Я испортил жизнь только одной женщине. Не думаю, что вся эта беготня по женщинам приводит к чему-нибудь хорошему. Нет, бывает, конечно, что люди методом проб и ошибок находят друг друга, и на них обрушивается счастье. Но такие случаи можно пересчитать по пальцам», — комментировал ситуацию артист.

Александр Ширвиндт с супругой (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова прожили вместе почти 70 лет. Любимая Тата была рядом с мэтром до самого конца. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.

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Бывший солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев: участие в «Фабрике звезд» для раскрутки и обвинения в нетрадиционной ориентации**
15 марта 2025, 16:50

Дмитрий Бикбаев (Фото: Instagram*@dimabikbaev)

Дмитрий Бикбаев — артист, постановщик театральных спектаклей, выдающийся продюсер и глава множества проектов в сфере искусства. Первые лучи популярности освятили путь музыканта на шоу «Фабрика звезд», затем был дуэт «БиС» с Владом Соколовским и сольные проекты артиста. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Старт в карьере


Дмитрий Бикбаев (Фото: Instagram*@dimabikbaev)

Дмитрий Бикбаев 15 марта 1988 года. В юные годы будущий артист жил в Уссурийске. Он занимался в художественной студии, посещал танцевальные занятия и уроки гимнастики. Старший брат Дмитрия, Александр, учился в Российском государственном гуманитарном университете. Когда Дима приехал к нему в Москву на летние каникулы, он решил больше не возвращаться к родителям и остался в столице.

Школу будущая звезда сцены закончил экстерном и поступил в 2004 году в Российскую академию театрального искусства. Закончил РАТИ в 2008 году с красным дипломом по специальности «Актёрское искусство».

В 2007 году Бикбаев преследовал цель стать узнаваемым публикой и успешно прошёл отборочные этап популярного телевизионного шоу «Фабрика звёзд — 7». В этот период он также встретил Влада Соколовского, с которым они основали группу «Бис». Спустя некоторое время коллектив занял третье место на проекте «Фабрика звёзд».

Робота с Меладзе


Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский (Фото: скриншот клипа «Катя»)

Творческий союз БиС был весьма успешным, молодые таланты завоевали множество наград и музыкальных премий. Однако в июне 2010 года их сотрудничество внезапно завершилось по решению Соколовского. Значительно позже в интервью с телеведущей Яной Чуриковой для ее YouTube-канала Дмитрий Бикбаев признается, что выкрал свой контракт с продюсером Константином Меладзе.

«Мне в какой-то момент было тяжело внутри коллектива эмоционально. Ты как бедный родственник внутри богатой семьи. Они в достатке, а ты как-то вот. Я уже не мог мириться с этой ролью. Также я понимал, что театр набирает обороты, возможные спектакли. Я выкрал свой контракт и сжег его», — делился Бикбаев.

Вскоре после того, как группа распалась, Дмитрий основал коллектив в стиле поп-рок под названием 4POST. Через двенадцать месяцев группа была номинирована на премию RU.TV в категории «Реальный приход», а позже даже прошла отбор на «Евровидение».

Кроме того, в 2014 году Дмитрий участвовал в шоу «Один в один», где продемонстрировал свой талант. Но для Бикбаева было важнее найти своё место в театральной сфере, а не в музыкальной.

Театральная карьера


Дмитрий Бикбаев (Фото: Instagram*@dimabikbaev)

В 2012 году Дмитрий Бикбаев получил предложение занять пост руководителя театрального центра «Маленькая Луна». В том же году он выступил в качестве продюсера спектаклей «Сказка Царь в лице ночи» и «Орфей и Эвридика».

С января 2008 по декабрь 2019 года работал в московском театре Луны. С мая 2017 года Дмитрий Бикбаев стал художественным руководителем Культурного Центра имени И. М. Астахова. С 2022 года руководителем открытого театрального пространства «Арт-платформа».

Личная жизнь


В период учёбы в университете Дмитрий встречался с Ксенией Баскаковой, но участие в проекте «Фабрика звёзд» негативно повлияло на их отношения. Впоследствии стали распространяться разговоры о том, что Дмитрий планировал связать себя узами брака с Викторией Дайнеко и актрисой Ириной Антоненко. Однако эти разговоры так и остались на уровне слухов.

В настоящее время Дмитрий говорит, что он не состоит в отношениях и не планирует их заводить. Его мысли сосредоточены на будущем театра. В интернете активно обсуждали информацию о том, что Дмитрий Бикбаев может быть представителем нетрадиционной ориентации**. Некоторые даже утверждали, что у него есть влиятельный покровитель-мужчина. Однако сам исполнитель просто смеется над подобными предположениями.

«Если людям небезразлична моя личная жизнь, то это хорошо. Любой публичный человек должен вызывать интерес, о нем должны говорить. Мне сложно вспомнить молодых артистов, работающих в жанре поп-музыки, которым не приписывали бы слухи о гомосексуализме**», — сказал Дмитрий Бикбаев в интервью проекту Heat.ru.

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Семь брошенных детей, случайная карьера и роман с замужней: тайны актера Евгения Цыганова
15 марта 2025, 15:27

Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

15 марта Евгению Цыганову исполняется 46 лет. Одни осуждают актера за его «одинаковость», другие же, наоборот, видят в его работах «необычную магию». Стоит отметить, что многие обсуждают личную жизнь артиста, вспоминая многочисленные романы и семерых брошенных детей.
Подробности биографии и личной жизни Евгения Цыганова в материале «Радио 1».

Биография Евгения Цыганова


Евгений Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве. Его родители работали сотрудниками научно-исследовательского института «Титан». Цыганов окончил музыкальную школу по классу фортепиано, занимался теннисом и плаванием. В девять лет мальчик попал в Театр на Таганке, где в течение четырех лет исполнял различные детские роли в спектаклях «Борис Годунов», «Живой», «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной».

В подростковом возрасте Евгений начал увлекаться музыкой. С 14 лет он играл в рок-группе «А.S.». После распада коллектива, будущий актер создал новую группу «Гренки», которая активно выступала в московских клубах и даже выпустила альбом.

Евгений Цыганов (Фото: Инстаграм* @tsyganovpictures)

После окончания школы Цыганов хотел поступать на журналиста, однако случайная встреча с бывшей одноклассницей по киношколе Ксенией Кутеповой изменила его планы. По ее совету в 1996 году он поступил в Щукинское театральное училище, однако проучился там лишь год.

В 1997 году Евгений перевелся в РАТИ (ГИТИС) на режиссерский факультет. Сразу после выпуска он был принят в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко», где служит и сегодня.

Карьера Евгения Цыганова


Дебют Евгения Цыганова в кино состоялся в 2001 году в фильме Юрия Грымова «Коллекционер». По словам актера, данная работа является его «дорогим воспоминанием», несмотря на то, что критики не одобрили эту картину.

Роль в комедии «Займемся любовью» (2002) принесла Цыганову настоящий успех. Евгений получил приз фестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая роль второго плана».

Спустя два года Евгений получил широкую известность после после роли Саши Панкратова в многосерийной драме «Дети Арбата». Работа с режиссером Андреем Эшпаем открыла новую страницу в карьере актера, а партнерство с Чулпан Хаматовой сделало их «самой романтической сериальной парой» того времени.

В 2006 году вышла романтическая комедия «Питер FM», где Цыганов сыграл вместе с Екатериной Федуловой. Картина имела огромный успех в прокате.

К числу известных проектов Евгения относятся роли в таких работах, как «Брестская крепость», «Неадекватные люди», «Оттепель», «Битва за Севастополь», «Цой» и другие. В фильмографии актера насчитывается более 20 проектов.

Личная жизнь Евгения Цыганова


Евгений Цыганов всегда пользовался популярностью у женщин. В годы учебы в ГИТИСе актер влюбился в Ольгу Сташкевич, которая была на шесть лет младше. По рассказам Любови Тихомировой, рядом с Цыгановым актриса была довольно долго. Сама же Сташкевич рассказывала, что познакомилась со звездой «Прогулки» в общей компании, но иных подробностей о романе не раскрывала. Их отношения быстро сошли на нет, что стало для актрисы серьезным ударом.

Вскоре Цыганов переключил свое внимание на замужнюю Ирину Леонову, с которой снимался в «Детях Арбата». Примечательно, что Евгения абсолютно не смущало, что его возлюбленная состояла в браке с Игорем Петренко. Буквально через несколько месяцев после начала их романа Ирина развелась. В 2005 году она родила Цыганову дочь Полину, а спустя время и еще шестерых детей: Никиту, Андрея, Софью, Александра, Георгия и Веру. Стоит отметить, что замуж Леонову Цыганов так и не позвал — они прожили вместе 11 лет без заключения брака.

Ирина Леонова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В течение этого времени артист много работал, постоянно пропадая то на репетициях, то съёмках и гастролях. Но при этом Цыганов и Леонова выглядели вполне счастливыми. Было понятно, что актер успевает находить время на детей. Но когда в 2015 году появились слухи о том, что Евгений ушел из семьи, бросив шестерых детей и беременную Ирину, многие не сразу в это поверили.

Сначала Цыганов говорил, что он якобы просто устал от постоянного шума в доме — мол, он не бросил детей, а просто живет отдельно, чтобы спокойно готовиться к ролям. Однако вскоре стало известно, что в это время у артиста уже вовсю разгорался роман с актрисой Юлией Снигирь.

Отношения Евгения Цыганова с Юлией Снигирь


Знакомы они были давно, но в какой-то момент рабочие отношения переросли в романтические. Евгения Цыганова тогда подвергли всеобщей критике, называли обманщиком, лицемером и донжуаном. Особенно много негатива вызвало его решение официально жениться на Снигирь, хотя Леонову он за столько лет так и не удосужился довести до ЗАГСа.

«На самом деле у меня не было как такового развода, я никого и не бросал: детей или женщину. Для меня это сами по себе странные формулировки, потому что это дорогие и близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. Самая главная неправда в том, что есть какое-то расставание. Подробности мы опустим: сколько мы были вместе, куда ходили, что делали. Да, семеро детей, но я не отнекиваюсь! Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся… Это жизнь», — оправдывал себя Евгений.

Сама Снигирь во всех интервью заявляет, что кризис в первой семье супруга начался задолго до встречи с ней, и виновницей развода себя она не считает. Юлию регулярно подвергали травле — мол, она разрушила такую счастливую семью, оставив семерых детей без отца. На сегодняшний день супруги вместе уже почти десять лет, воспитывают сына Федора и никакого повода для радости хейтеров не дают.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм* @tsyganovpictures)

Со всеми своими детьми Цыганов общается и помогает им финансово, хоть и не в том объёме, на который хотела бы рассчитывать Леонова.

О своих чувствах к жене артист говорит очень редко. Но всегда признает, что она очень хороша в своей профессии.

«Мы же с Юлей познакомились на съёмочной площадке, и я сразу увидел, что она действительно очень крутая актриса. На мой взгляд. Но, видимо, его разделяют и Андрей Сергеевич Смирнов, и Паоло Соррентино, и много других замечательных мастеров. И Юрий Николаевич Погребничко (театральный режиссёр — прим.ред.) в какой-то момент сказал: "Ты понимаешь, Юля же не умеет притворяться, её пространство гнетёт". И я вдруг увидел, что Юля действительно не очень умеет притворяться. Мне кажется, это редкий дар — быть настоящей», — делился в одном из интервью артист.

Дети Евгения Цыганова


Несмотря на новую семью и занятость, Цыганов принимает активное участие в воспитании детей от первого брака и регулярно выходит с ними в свет. Он уверен, что каждый из его детей талантлив, и любит всех одинаково.

Старшей дочери актера, Полине, уже 19 лет и она учится на актрису. У нее уже есть опыт съемок: она сыграла в проектах «Алиса не может ждать» и «Паромщица», а в фильме «110» будущей звезде даже досталась главная роль.

Сын Никита к актерской деятельности равнодушен. Он увлекается точными науками, изучает физику и астрономию.

Третий сын, Андрей, больше всех похож на знаменитого папу. Дочка София, как и Полина, мечтает о карьере актрисы, сын Александр без ума от футбола, а Георгий очень добрый и милый мальчик.

Малышка Вера, несмотря на свой юный возраст, уже очень самостоятельная.

«Любой мой ребёнок, положа руку на сердце, может заявить, что он — любимчик. Если я куда-то еду, то беру с собой кусками гавриков», — утверждает Евгений.

По словам Цыганова, дети никогда не бывают ему в тягость. Актер не скрывает, что хотел бы проводить со своими наследниками больше времени, однако работа не всегда это позволяет.

Чем занимается Евгений Цыганов сегодня


Евгений Цыганов не покинул Россию и продолжает работать. Недавно на экраны вышел очередной проект с его участием — сериал «Первый номер».

В январе прошлого года состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита», главные роли в котором исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Картина собрала в прокате свыше 2 млрд руб.

Евгений не скрывает, что в последние годы интересных предложений стало гораздо меньше, а многие проекты, особенно зарубежные, попросту «схлопнулись».

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15 марта 2025, 14:36

Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Любовь Аксёнова — актриса, которая может воплотить на экране любой образ. Её актёрский талант и красота помогли многим фильмам стать любимыми среди зрителей. Сегодня артистке исполняется 35 лет. О личной жизни и творческом пути звезды сериала «Бывшие» читайте в материале «Радио 1».

Детство звезды


Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Любовь Аксёнова (Новикова) появилась на свет 15 марта 1990 года в городе Москве. Её родители не имели отношения к творческой сфере: мама работала в аптеке, а отец был армейским офицером. Люба росла вместе со старшим братом и много принимала от него.

Будущая актриса с раннего детства проявляла творческие способности, играла в школьных постановках, занималась вокалом и танцами. При этом примерной девочкой назвать ее было сложно, она много гуляла, рано начала курить и прогуливать школу. Помимо этого, Аксёнова проявляла интерес к экстремальным видам спорта — каталась на горных лыжах, сноублейде и гоняла на мопеде.

В старших классах с актрисой произошёл несчастный случай на мопеде, из-за чего она получила травму ноги и вынуждена была долго восстанавливаться, пропуская занятия в школе. Получать аттестат о среднем образовании Аксеновой пришлось экстерном, так она окончила школу на год раньше своих одноклассников.

Девушка была уверена в своём желании связать свою жизнь с искусством. Поначалу она задумывалась о карьере певицы, но в последний момент передумала и подала документы в ГИТИС.

И актриса, и певица


На третьем курсе института Люба попробовала себя в роли певицы. Она встретила Сергея Галояна, который когда-то был продюсером группы «Тату». Вместе с ним Люба и её подруги создали группу ID. Они выступали в необычных костюмах японских школьниц и пели смелые песни. Эта деятельность сильно отвлекала от учебы в театральном, поэтому коллектив просуществовал недолго, и Аксенова снова бросила все силы на учебу в ГИТИСе.

Первые роли и большая популярность


Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Актриса дебютировала в кино еще будучи студенткой в 2009 году с эпизодическими ролями в сериалах «Детективы» и «След». Первый успех в кино случился в 2011 году после премьеры сериала «Закрытая школа». В этом захватывающем сериале она предстала в образе ученицы Кристины Панфиловой.

В киноальманахе «Рассказы», где Аксенова впервые обнажилась в кадре.

«Когда-то давно в институте я говорила: «Что?! Эротика? Показать грудь? Ни за что!». А потом через два года я снялась в киноальманахе «Рассказы» и, не задумываясь, разделась в кадре, потому что того требовала роль. Мне нравился мой персонаж, я доверяла режиссеру, а это была моя внутренняя задача. В общем, когда доходишь до дела, думаешь уже о других вещах», — делилась Аксенова с изданием Woman.ru.
Спустя много лет Любовь Аксёнова сыграет роль порноактрисы в фильм Михаила Сегала «Глубже». Чтобы войти в образ, девушка изучила эротические видеоматериалы и документальные фильмы о «древнейшей» профессии.

«Я поняла, насколько порно — это непростой труд, тяжелая физическая работа. Звезд в русском сегменте немного, все работают в сложных условиях», — цитировало слова акртисы издание «Лента.ру».

В фильмографии Любови Аксёновой к настоящему времени насчитывается более 75 работ, среди которых имеются всеми любимые картины «Рассказы», «Любит – не любит», «Обнимая небо», «Бывшие», «Гуляй, Вася!», «Мажор-2», «Настя, соберись!» и «Почка».

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Личная жизнь


Павел и Любовь Аксёновы (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

В 2010 году актриса вышла замуж за Павла Аксёнова, который был не только продюсером, но и режиссёром. После свадьбы Любовь Новикова взяла фамилию мужа. Пара познакомилась на премьере короткометражного фильма «Любовник» и буквально через несколько месяцев стали мужем и женой. Повторная свадьба супругов состоялась в 2020 году. Они устроили пышную свадьбу в Индии, пригласив только самых близких людей.

Супруг актрисы предпочитает вести уединённый образ жизни и редко сопровождает её на светских мероприятиях. Однако он с пониманием относится к профессиональной деятельности жены. Однако в их благополучном союзе пока нет детей. Любовь продолжает активно работать и не планирует пока становиться матерью.

Смена имиджа


Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Любовь Аксёнова впервые появилась перед зрителями в новом образе на премьере анимационного фильма «Щелкунчик и волшебная флейта» в ГУМе. Журналисты и коллеги с трудом узнали актрису, так как она сменила привычный образ: вместо русых волос средней длины у неё была стрижка «пикси» с платиновым цветом.

В эфире программы «Поехали» на радиостанции «Авторадио» Аксёнова поделилась с публикой мотивами своего решения.

«На самом деле я дождалась, я дожала, додавила! Я очень долго хотела постричься. Хотела сделать именно короткую стрижку. Еще хотела рискнуть и стать настоящей блондинкой с белыми волосами. Я предлагала сделать это для проектов, но часто слышала: «Ну, наверное, не надо, вдруг не пойдет…». Когда я освободилась от всех проектов, всё доделала, то поехала к другу и сказала: «Давай сделаем, погнали!» — рассказала артистка.

Поклонники разделились во мнениях. Некоторые считают, что актриса совершила большую ошибку, сделав новую стрижку, которая сделала её похожей на мальчика. Однако большинство всё же оценили преображение звезды экрана. В интернете пишут, что в новом образе Аксёнова стала выглядеть свежее и эффектнее.

Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Стоит отметить, что Аксёнова, как настоящий профессионал, не боится менять свою внешность ради проектов. Например, в 2019 году она покрасила волосы в красный цвет для роли в супергеройском фильме «Майор Гром: Чумной доктор» режиссёра Олега Трофима. А после проекта Аксёнова еще долгое время наслаждалась ярким цветом волос.

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