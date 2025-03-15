Слухи о романе с Жидковским и тайный возлюбленный: личная жизнь Марии Миногаровой

Мария Миногарова получила известность благодаря участию в проекте «Топ-модель по-русски», девушка не выиграла в шоу, но перебралась в Москву и стала суперпопулярной Instagram*-моделью и телеведущей. Об успехе простой девушки из Краснодара читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Мария Миногарова (Фото: Instagram*@minogarova)
Мария Миногарова появилась на свет 15 марта 1989 года в городе Краснодар. Её родители вовсе не из творческой семьи — папа архитектор и мама парикмахер. С ранних лет девочка грезила о модельной карьере. Однако одноклассники не находили ее привлекательной и часто дразнили из-за больших ушей. Переступив свои комплексы, Мария в старшей школе отправила заявку в модельное агентство, и, к ее удивлению, ее приняли. Уже в 17 лет она участвовала в показах коллекций одежды в торговых центрах и имела пусть небольшой, но свой доход.
После окончания школы Миногарова поступила на факультет управления и психологии Кубанского государственного университета. Будучи студенткой третьего курса, девушка начала подрабатывать внештатным корреспондентом местного телеканала. Закончив обучение, Мария продолжила работать в журналистике до известия о кастинге на проект «Топ-модель по-русски».
Модель попала на шоу среди многих прошедших отбор. Поговаривали, что ее взяли больше для массовки, но девушка смогла проявить себя и вошла в пятерку лучших участниц.
Модельная карьера
Мария Миногарова (Фото: Instagram*@minogarova)
После шоу Миногарова начала путь в модельном мире. Она была настоящей звездой на подиумах Милана, Нью-Йорка и других модных столиц. Начав карьеру в модельном агентстве Point, Миногарова заключила свой первый контракт. В период с 2011 по 2013 год она жила и работала в Милане, где сотрудничала с известными дизайнерами на показах в Париже, Каннах, Ницце и Монте-Карло.
В 2015 году Мария стала лучшей моделью сезона на Russian Fashion Week в Москве. В ноябре 2017 года она стала официальным представителем Недели шопинга Glamour и регулярно появлялась на страницах модных журналов.
Телеведущая и актриса
Мария Миногарова (Фото: Instagram*@minogarova)
В 2017 году Мария Миногарова приняла участие в шоу «Камеди Клаб» в качестве приглашённой звезды. Также в том же году она приняла участие в интеллектуальной игре «Где логика?», где её напарницей стала Ида Галич, не менее известная блогер и близкая подруга. В паре с Марией они соревновались с дуэтом «Сестры Зайцевы».
В октябре 2017 года Мария приняла участие в рекламной кампании МАС, посвящённой линейке помад Retro Matte Liquid Lipcolour. Вместе с ней в рекламе снялись также Анастасия Ивлеева и Дакота.
Спустя год Мария Миногарова стала участницей известного телепроекта о путешествиях «Орёл и решка». А ещё в том же 2018 году она начала работать ведущей программы «Подиум», которая выходит на телеканале «Пятница!».
Вслед за телевидением Мария Миногарова решила покорять мир кинематографа и отправилась на актерские курсы к Юлии Ауг. Итогом занятий стали съемки в фильмах «Марафон желаний» и «Бег».
Личная жизнь
Мария Миногарова и Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@minogarova)
До проекта «Топ-модель по-русски» Мария Миногарова была в отношениях с Артуром, но после шоу пара распалась. Затем она познакомилась с владельцем ночного клуба Павлом Алексеевым и была с ним пять лет, но замуж за молодого человека модель не спешила, и пара тихо рассталась.
В интервью Мария говорила, что не стремится к замужеству и ей достаточно встреч с любимым. Модель долгое время не раскрывала имя нового избранника и опровергала слухи о романе с Алексеем Жидковским. Мария предпочитала быть «подругой на выходные», а не дружить постоянно.
В 2023 году она рассказала, что у нее есть парень, с которым она встречалась восемь лет назад. Фанаты вычислили, что в начале отношений ей было 27 лет, но не смогли идентифицировать его. Позже Мария раскрыла его имя — это музыкант Никита Забелин.
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Проблемы со здоровьем
В 2020 году Мария перенесла хирургическое вмешательство по удалению щитовидной железы. Ранее у неё были проблемы с гормональным фоном, которые отражались на её внешности и эмоциональном состоянии. Врачи рекомендовали не планировать беременность в течение пяти лет, но Мария не огорчилась, ведь она не стремилась к замужеству и материнству.
Чем модель занимается сейчас
Сейчас Мария Миногарова участвует в шоу «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота». На YouTube на канале «Дома долями» модель ведет рубрику «Модный подкаст». Кроме того, она ведет успешный блог и снимается в рекламе.
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