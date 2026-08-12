Внебрачная дочь 88-летнего Александра Збруева рассказала о его самочувствии
Внебрачная дочь 88-летнего Александра Збруева Татьяна в разговоре с Teleprogramma.org прокомментировала состояние отца после появления информации о его серьёзных проблемах со здоровьем в конце прошлого года.
Родственница народного артиста РСФСР заявила, что он чувствует себя хорошо.
«У него всё хорошо, всё нормально. Александр Викторович не болеет», — сообщила Татьяна.Ранее сам артист рассказывал, что поддерживает форму с помощью ежедневной зарядки и длительных прогулок. Плановая госпитализация в начале 2025 года не нарушила его обычный распорядок: врачи провели лечение без осложнений, и Збруев быстро вернулся к обычной жизни.
Накануне коллега Натальи Трубниковой Анатолий Марчевский рассказал, какой она была при жизни. Актриса ушла из жизни 10 августа в возрасте 71 года.