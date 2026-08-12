Внебрачная дочь 88-летнего Александра Збруева рассказала о его самочувствии

12 августа 2026, 19:00

Александр Збруев (Фото: кадр из фильма «Кино про Алексеева»)

Внебрачная дочь 88-летнего Александра Збруева Татьяна в разговоре с Teleprogramma.org прокомментировала состояние отца после появления информации о его серьёзных проблемах со здоровьем в конце прошлого года.





Родственница народного артиста РСФСР заявила, что он чувствует себя хорошо.

«У него всё хорошо, всё нормально. Александр Викторович не болеет», — сообщила Татьяна.