Mash: режиссёру Александру Олейникову стало плохо в баре в центре Москвы
Режиссёру Александру Олейникову стало плохо в баре «Менделеев» в центре Москвы. Как сообщает Mash, он вышел на улицу подышать без куртки, потерял сознание и умер по дороге в больницу.
По информации телеграм-канала, Олейников пришёл в заведение вместе с тремя приятелями из соседнего ресторана и пробыл там около десяти минут. Затем он снова вышел на улицу.
Сотрудники уточнили, не холодно ли ему при -15 градусах на что режиссёр ответил, что живёт рядом. Спустя минуту он упал, после чего его друг вызвал скорую.
Медики пытались реанимировать Олейникова на месте и взяли анализы. У него начались судороги. В больницу его доставили уже без сознания, где спасти не удалось.
Сын режиссёра рассказал, что у отца был наследственно высокий уровень холестерина. Прощание с Александром Олейниковым состоится 28 января на Троекуровском кладбище.
