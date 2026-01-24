Mash: режиссёру Александру Олейникову стало плохо в баре в центре Москвы

24 января 2026, 22:30

Александр Олейников (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Режиссёру Александру Олейникову стало плохо в баре «Менделеев» в центре Москвы. Как сообщает Mash, он вышел на улицу подышать без куртки, потерял сознание и умер по дороге в больницу.