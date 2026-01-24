Назвали дату и место прощания с режиссером Александром Олейниковым
Прощание с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым, по предварительной информации, состоится 27 января на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 24 января сообщила его дочь Дарья.
О смерти Олейникова стало известно ранее в пятницу. Писательница Марина Юденич, работавшая с ним на НТВ, отметила, что он производил впечатление спокойного и безмятежного человека.
«Предварительно, 27-го числа на Троекуровском», — цитирует Дарью РИА Новости.
Точное время церемонии сообщат позднее. Александр Олейников скончался на 61-м году жизни. Причину смерти не уточняют.