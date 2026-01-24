Назвали дату и место прощания с режиссером Александром Олейниковым

24 января 2026, 18:59

С режиссером Олейниковым попрощаются 27 января на Троекуровском кладбище

Александр Олейников (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Прощание с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым, по предварительной информации, состоится 27 января на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 24 января сообщила его дочь Дарья.





О смерти Олейникова стало известно ранее в пятницу. Писательница Марина Юденич, работавшая с ним на НТВ, отметила, что он производил впечатление спокойного и безмятежного человека.





«Предварительно, 27-го числа на Троекуровском», — цитирует Дарью РИА Новости.