Достижения.рф

Назвали дату и место прощания с режиссером Александром Олейниковым

С режиссером Олейниковым попрощаются 27 января на Троекуровском кладбище
Александр Олейников (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Прощание с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым, по предварительной информации, состоится 27 января на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 24 января сообщила его дочь Дарья.



О смерти Олейникова стало известно ранее в пятницу. Писательница Марина Юденич, работавшая с ним на НТВ, отметила, что он производил впечатление спокойного и безмятежного человека.

«Предварительно, 27-го числа на Троекуровском», — цитирует Дарью РИА Новости.

Точное время церемонии сообщат позднее. Александр Олейников скончался на 61-м году жизни. Причину смерти не уточняют.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0