Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина: тайный муж, двое детей и экранный роман с Сильвестром Андреевичем

Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)
Сегодня, 3 марта, звезде сериалов «СашаТаня» и «Тайны института благородных девиц» Алине Ланиной исполняется 36 лет. Яркая, талантливая, трудолюбивая актриса не любит распространяться о своей жизни вне сцены. О том, что известно о личной жизни артистки и о новых творческих начинаниях восходящей звезды кино, читайте в материале «Радио 1».
Биография актрисы
Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)
Алина Ланина родилась 3 марта 1989 года в городе Екатеринбург. Мама Алины по специальности журналист, а папа — обычный работник завода, увлекающийся живописью. Родители будущей звезды сериалов не смогли сохранить семью, и вскоре папу заменил отчим.
В семье Кизияровой (настоящая фамилия) появились новые члены: братья Ваня и Михаил, а также сестра Катя. В большой семье Алина рано начала проявлять творческие способности, маленькие концерты были обычным семейным делом. В старших классах красавицу Кизиярову заметили в модельном агентстве. В результате Алина получила несколько привлекательных предложений о сотрудничестве. Она посетила такие страны, как Италия, Чили, Франция и Аргентина, но оставаться в индустрии моды не входило в планы будущей актрисы.
Окончив школу, она подала документы в Екатеринбургский театральный институт, который успешно закончила в 2010 году по специальности «актриса драматического театра и кино». Параллельно учебе девушка снималась в кино. В 2006 году она впервые появилась на экране в одном из эпизодов сериала «Детективы». А через два года она исполнила роль Светы, бывшей супруги бизнесмена Столярова, в многосерийной мелодраме «Обручальное кольцо».
Именно во время работы над этим проектом Алину заметил специалист по подбору актёров для сериала «Институт благородных девиц». Он предложил ей пройти пробы для участия в многосерийной исторической драме «Тайны института благородных девиц». После этой роли Алину стали активно приглашать в другие проекты. Актриса снималась в фильмах «Любовь и прочие нелепости», «Детективы», «След», «Склифосовский-2», «Братаны-3», «ЧС» и «Папины дочки», а также сыграла роль Евы в популярном сериале «СашаТаня».
Личная жизнь
Алина Ланина со своими детьми (Фото: Телеграмм@laninaalina)
В сериале «СашаТаня» Алина Ланина сыграла роль жены Сильвестра Андреевича (актера Алексея Климушкина). Роль получилась настолько убедительной, что поклонники актеров решили, что любовь настоящая. По поводу романа Ланиной и Климушкина много судачили и ждали развития отношений, но все оказалось только сплетнями.
В связи с тем, что её поклонники активно обсуждают выдуманные подробности её личной жизни, актриса решила немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что происходит на самом деле. Оказалось, что Ланина давно замужем и имеет ребенка. В декабре 2020 года у актрисы родился сын Лёва. Однако имя счастливого отца Алина оставила в секрете. В январе 2023 в семье артистки снова случилось пополнение, родилась дочка Надежда.
«Отец моих детей — лучший друг. Неожиданность для меня и по сей день. Ах, было столько вариантов. За 12 лет мы сотни раз расставались „окончательно и бесповоротно“, самое долгое — на один день. Видимо, наши малыши, тогда еще будущие, возвращали друг к другу вновь и вновь. Иначе объяснить успех нашего союза я не могу», — делилась Ланина в личном блоге.
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Почему поменяла фамилию?
Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)
Артистка всё ещё использует фамилию Кизиярова, доставшуюся ей от родителей. Однако в 2015 году она решила взять сценический псевдоним, поскольку её настоящая фамилия оказалась слишком сложной для написания.
«До 25 лет была Алиной Кизияровой, а потом взяла творческий псевдоним — документы не меняла. Вы спросите почему? Ну во-первых, мою фамилию постоянно коверкали и неправильно писали в титрах, самый невинный вариант — Кизлярова. А во-вторых, я никогда за нее не держалась, потому что она "чужая"» и папе досталась от отчима, — цитирует слова актрисы издание 7days.ru.
Актриса сейчас
Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)
Алина Ланина живёт в доме, который купила сама. Он находится в подмосковном клубном коттеджном посёлке Riga Family. Актриса продолжает много работать. В 2024 году в прокат вышли картины «Последний богатырь. Наследие» и «Тётя Марта-2». В 2025 находятся в производстве фильмы «Большой человек», «Про.зрение» и «Тимур и его команда».
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