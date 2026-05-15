«Меня передергивает»: Соседов перечислил главных фриков среди российских звезд

Музкритик Соседов назвал певицу Марго Овсянникову фриком

Марго Овсянникова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что 80% современных российских эстрадных исполнителей являются фриками. По его словам, отечественный шоу-бизнес переполнен «странными личностями», которые «незаслуженно коптят воздух».





При этом собеседник Общественной Службы Новостей провёл грань между эпатажем как осмысленным художественным приёмом и бессодержательной эксцентрикой. Он напомнил, что такие артисты, как Жанна Агузарова и Борис Моисеев, тоже были эпатажными, но при этом талантливыми, имели свой стиль и понимали цели своего шоу.





«А такие личности, как та же Марго Овсянникова — это просто полный идиотизм. Она фрик, но в самом худшем понимании этого слова. Меня передергивает, когда я вижу или слышу ее», — подчеркнул Соседов.