Регина Тодоренко показала наряд почти за два миллиона рублей

Телеведущая Регина Тодоренко показала наряд за 1,6 миллиона рублей
Регина Тодоренко (Фото: Instagram*/reginatodorenko)

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко появилась на мероприятии в образе почти на два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



35-летняя знаменитость вышла в свет в черном блестящем мини-платье-пиджаке стоимостью 250 тысяч рублей. Образ дополнили босоножки Jimmy Choo за 62,1 тысячи рублей, браслет Cartier за 1,3 миллиона рублей и серьги за 25,5 тысячи рублей.



В сумме перечисленные вещи обошлись в 1,637 миллиона рублей.

Никита Кротов

