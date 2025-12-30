Регина Тодоренко показала наряд почти за два миллиона рублей
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко появилась на мероприятии в образе почти на два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
35-летняя знаменитость вышла в свет в черном блестящем мини-платье-пиджаке стоимостью 250 тысяч рублей. Образ дополнили босоножки Jimmy Choo за 62,1 тысячи рублей, браслет Cartier за 1,3 миллиона рублей и серьги за 25,5 тысячи рублей.
В сумме перечисленные вещи обошлись в 1,637 миллиона рублей.
17 декабря сообщалось, что Регина Тодоренко попыталась влезть в платье с выпускного.
