Регина Тодоренко показала наряд почти за два миллиона рублей

30 декабря 2025, 17:48

Телеведущая Регина Тодоренко показала наряд за 1,6 миллиона рублей

Регина Тодоренко (Фото: Instagram*/reginatodorenko)

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко появилась на мероприятии в образе почти на два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».