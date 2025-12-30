«Оливье или холодец»: Дана Борисова раскрыла секрет быстрого похудения после новогоднего застолья
После новогодних застолий многие знаменитости стремятся как можно быстрее прийти в форму, но сделать это без усилий удается не всем.
Какие способы помогают звездам вернуть стройность, выясняла Общественная Служба Новостей.
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что уже несколько лет старается не переедать в ночь с 31 декабря на 1 января. По ее словам, последний прием пищи у нее — в 20:00, и до этого времени она позволяет себе птицу, салаты и даже десерты. А ближе к бою курантов ограничивается парой мандаринов и бокалом шампанского.
Теледива призналась, что с каждым годом новогоднее меню у нее становится все скромнее.
«В иной раз даже в рот не лезет этот оливье или холодец», — подчеркнула собеседница.Пышных планов на праздник у звезды нет — Новый год она собирается провести дома.
