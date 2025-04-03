Метит в ведущие «Модного приговора»: как живет вдова сына Вячеслава Зайцева и что она не могла поделить со свекром

Вячеслав и Егор Зайцевы (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)
В прошлом году из жизни ушел сын знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева, Егор, который скончался в возрасте 64 лет после тяжелой болезни. У Егора осталась супруга, бывшая модель Екатерина Ромашкина, и две дочери. Екатерина активно работает над тем, чтобы Дом Моды, основанный ее покойным свекром, продолжал процветать.
Желание стать телеведущейНесмотря на то, что она не является публичной личностью, время от времени дает интервью, в которых делится подробностями своей жизни. Однажды она заявила, что с удовольствием приняла бы предложение стать ведущей популярного шоу на федеральном канале, например, «Модный приговор».
«Я не медийная личность по своей натуре, но, если бы мне предложили такую возможность, я бы обязательно воспользовалась ею», — поделилась Екатерина.
Модельер Егор Зайцев с супругой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Конфликты со свекром и продолжение делаЕкатерина Ромашкина поделилась воспоминаниями о Егоре Зайцеве, подчеркнув, что он полностью посвятил себя работе и не представлял свою жизнь без Дома Моды.
«Егор не просто помогал своему отцу; он отдал ему всю свою жизнь и творческий потенциал. Сразу после окончания учебы в институте и до последних дней он трудился и создавал в Доме Моды под брендом Славы Зайцева. Он был не только помощником, но и столь же талантливым дизайнером, как и Вячеслав Михайлович. Это очень важная мысль, которую я стараюсь донести до людей, чтобы они осознали его недооцененность, возникшую из-за того, что он посвятил свою жизнь служению делу отца», — отметила Екатерина.
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Она также выразила благодарность своему известному свекру, несмотря на некоторые конфликты в семье из-за недопониманий. Екатерина вспоминает его с уважением и теплотой.
«Мне кажется, что мы с ним успели обсудить все важные вопросы как в личном общении, так и в профессиональном плане. У меня не осталось чувства недосказанности. Мы прекрасно понимали друг друга даже без слов, особенно в процессе творчества», — заключила Ромашкина.Читайте также:
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Анастасия Хохлова