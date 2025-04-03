Метит в ведущие «Модного приговора»: как живет вдова сына Вячеслава Зайцева и что она не могла поделить со свекром

В прошлом году из жизни ушел сын знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева, Егор, который скончался в возрасте 64 лет после тяжелой болезни. У Егора осталась супруга, бывшая модель Екатерина Ромашкина, и две дочери. Екатерина активно работает над тем, чтобы Дом Моды, основанный ее покойным свекром, продолжал процветать.