«Мы любим Россию»: Выпускники-патриоты в Петербурге пришли на «Алые Паруса» ради Надежды Кадышевой
Выпускники-патриоты в Петербурге пришли на «Алые Паруса» ради Надежды Кадышевой
В Санкт-Петербурге выпускники пришли на концерт «Алые Паруса» ради выступления Надежды Кадышевой, ведь она поет про Россию. Об этом бывшие ученики школ рассказали в интервью для телеканала РЕН ТВ.
«Мы ради нее сюда пришли. Она поет песни про Россию, мы любим Россию», — заявили выпускники.
Интервью телеканалу дали будущие студенты-химики. По их словам, Кадышева является олицетворением настоящей народной культуры.
Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске пытался найти свою любовь через приложения для знакомств. Таким образом он познакомился с Екатериной Тулуповой.