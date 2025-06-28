«Мы любим Россию»: Выпускники-патриоты в Петербурге пришли на «Алые Паруса» ради Надежды Кадышевой

28 июня 2025, 23:07

Выпускники-патриоты в Петербурге пришли на «Алые Паруса» ради Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

В Санкт-Петербурге выпускники пришли на концерт «Алые Паруса» ради выступления Надежды Кадышевой, ведь она поет про Россию. Об этом бывшие ученики школ рассказали в интервью для телеканала РЕН ТВ.







«Мы ради нее сюда пришли. Она поет песни про Россию, мы любим Россию», — заявили выпускники.