«Мы, приезжие, двигаем искусство и науку»: Станислав Садальский раскритиковал коренных москвичей

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о своем отношении к коренным москвичам и приезжим в столицу гражданам. Причем актер относится к последним, и в его словах наблюдается нотка гордости за себя.
«Я люблю то место, где я родился. В маленьком чувашском селе, которое раньше называлось Чкаловское. Мы, приезжие, двигаем искусство и науку, а местные жители — сдают квартиры. Приезжие работают по-настоящему!» — передает слова Садальского 5-tv.ru.
За свою полувековую карьеру Станислав множество раз оказывался на подъеме и на дне. Несмотря ни на что артист продолжал двигаться дальше и достигать успеха. В общем на его счету уже свыше 100 ролей в театре и кино. О своих заслуга Садальский рассказывает открыто, а скромность посоветовал оставить неудачникам.
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«Сейчас я живу в новостройке, которая сделана под старину. Мой дом расположен в самом центре столицы. До Красной площади мне идти пешком пять минут, если ускориться, то могу добраться и за две. Я не хвастаюсь, а просто констатирую факт. Давайте оставим скромность неудачникам! Я приехал из деревни и теперь живу в центре Москвы!» — заявил актер.
Станислав Садальский родился в 1951 году в селе Чкаловское в Чувашии. На его счету несколько наград, в том числе и государственных. В 1991 году Станислава признали заслуженны артистом РСФСР. В 2007 году Садальский получил звание народного артиста Грузии.
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