«Второсортная кинозвезда!»: Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал голливудского актера Джорджа Клуни после его участия в популярном американском шоу «60 минут». Об этом пишет Starhit.
Таким образом Трамп отреагировал на интервью Клуни, где последний сделал ряд громких заявлений. Актер выступил на телепрограмме «60 минут» по случаю выхода спектакля «Доброй ночи и удачи» на Бродвее, который вышел по одноименному фильму. В нем Клуни числиться как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли. По сюжету тележурналист вступает в ярое противостояние с американским сенатором.
В ответ на слова актера Трамп написал в соцсети Truth Social:
Конфликт основан на судебном иске американского президента, который был подан в прошлом году. В нем Трамп обвинил канал CBS News во вмешательстве в выборы. Президент настаивает на том, что канал показал две разные версии интервью Камалы Харрис, в котором она отвечает на острые вопросы.
К тому же Трамп судился с каналом ABC. Последний назвал президента виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Женщина выиграла суд у президента два года назад, при чем только по факту домогательств, а не изнасилования.
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«ABC только что урегулировала судебный процесс с администрацией Трампа. И CBS News находится в процессе… Мы видим идею использования правительства для запугивания, штрафования… Или использования корпораций, чтобы сделать журналистов менее влиятельными», — заявил Клуни.
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В ответ на слова актера Трамп написал в соцсети Truth Social:
«Зачем крайне дискредитированной программе „60 минут“ столь „пафосное интервью с Джорджем Клуни, второсортной кинозвездой и неудавшимся политическим экспертом?“».
Конфликт основан на судебном иске американского президента, который был подан в прошлом году. В нем Трамп обвинил канал CBS News во вмешательстве в выборы. Президент настаивает на том, что канал показал две разные версии интервью Камалы Харрис, в котором она отвечает на острые вопросы.
К тому же Трамп судился с каналом ABC. Последний назвал президента виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Женщина выиграла суд у президента два года назад, при чем только по факту домогательств, а не изнасилования.
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Иван Мусатов