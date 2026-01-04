Михаил Ефремов не общается со своим другом Охлобыстиным после выхода из колонии
Актёр Михаил Ефремов после освобождения не общается с Иваном Охлобыстиным, хотя в период заключения тот активно его поддерживал. Об этом пишет StarHit.
Исполнитель роли Андрея Быкова в сериале «Интерны» рассказывал о состоянии друга и был уверен, что после выхода на свободу Ефремов сможет вернуться к обычной жизни. По его словам, у Михаила много сил и энергии, однако в последнее время он заметно отдалился и держит дистанцию.
Журналисты отмечают, что звезд связывает не только многолетняя дружба: Ефремов — крёстный отец старшей дочери Охлобыстина.
Ранее сообщалось, что Ефремов зарегистрировал ИП в сфере массовой информации и фотографии.
