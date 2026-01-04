Михаил Ефремов не общается со своим другом Охлобыстиным после выхода из колонии

04 января 2026, 22:47

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актёр Михаил Ефремов после освобождения не общается с Иваном Охлобыстиным, хотя в период заключения тот активно его поддерживал. Об этом пишет StarHit.